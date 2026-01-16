ザボディショップから、新製品「E バリア ブースト クリーム」が2026年1月29日（木）に発売となる。

■集中保湿

紫外線や乾燥など、日々の外的刺激にさらされる肌に潤いを与え、やさしく守るEシリーズ。そのラインに、ドライ肌・ベリードライ肌に向けた高保湿クリーム「E バリア ブースト クリーム」が新たに加わった。

95％自然由来成分配合で、肌本来の保湿バリアを保ちながら、集中的に潤いをチャージしてくれる処方。軽やかでありながらリッチなテクスチャーが角質層まで素早く浸透し、柔らかくふっくらとした肌へ導く。乾燥から肌を守り、なめらかで心地よいコンディションをキープしてくれる設計となる。

また、植物由来原料を使用し、動物由来成分不使用・動物実験を行わないヴィーガン処方を採用。肌だけでなく、環境や動物にも配慮したスキンケアを叶える。

■商品情報

ザボディショップジャパン株式会社

E バリア ブースト クリーム50mL 4,290円（税込）発売日：2026年1月29日（木）

全国のザボディショップ店舗では、2026年1月8日（木）より先行予約受付開始