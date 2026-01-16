【台風情報】台風1号(ノケーン)は今どこに？ このあとの勢力と進路を詳しく 日本方面には向かわず 最大瞬間風速は？ 全国の天気を画像で 気象庁
■台風1号(ノケーン)
2026年1月16日18時45分発表 気象庁
16日18時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ -
存在地域 フィリピンの東
中心位置 北緯12度20分 (12.3度)
東経127度50分 (127.8度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域 北側 390 km (210 NM)
南側 220 km (120 NM)
17日18時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度05分 (14.1度)
東経125度10分 (125.2度)
進行方向、速さ 北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧 998 hPa
中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 105 km (57 NM)
18日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度30分 (14.5度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 998 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 210 km (115 NM)
19日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度30分 (14.5度)
東経125度10分 (125.2度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 998 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 300 km (160 NM)
20日15時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 フィリピンの東
予報円の中心 北緯14度00分 (14.0度)
東経125度25分 (125.4度)
進行方向、速さ ほとんど停滞
中心気圧 998 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 370 km (200 NM)
21日15時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 フィリピン
予報円の中心 北緯11度50分 (11.8度)
東経124度05分 (124.1度)
進行方向、速さ 南南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 460 km (250 NM)
■全国の天気を地方ごとに（画像）
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2406753?display=1