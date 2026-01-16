TUY

写真拡大

■台風1号(ノケーン)

【画像】台風進路・全国天気

2026年1月16日18時45分発表　気象庁

16日18時の実況
種別    台風
大きさ    -
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
中心位置    北緯12度20分 (12.3度)
東経127度50分 (127.8度)
進行方向、速さ    北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
15m/s以上の強風域    北側 390 km (210 NM)
南側 220 km (120 NM)

17日18時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度05分 (14.1度)
東経125度10分 (125.2度)
進行方向、速さ    北西 15 km/h (8 kt)
中心気圧    998 hPa
中心付近の最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    105 km (57 NM)

18日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度30分 (14.5度)
東経124度55分 (124.9度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    998 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    210 km (115 NM)

19日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度30分 (14.5度)
東経125度10分 (125.2度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    998 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    300 km (160 NM)

20日15時の予報
種別    台風
強さ    -
存在地域    フィリピンの東
予報円の中心    北緯14度00分 (14.0度)
東経125度25分 (125.4度)
進行方向、速さ    ほとんど停滞
中心気圧    998 hPa
最大風速    18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速    25 m/s (50 kt)
予報円の半径    370 km (200 NM)

21日15時の予報
種別    熱帯低気圧
強さ    -
存在地域    フィリピン
予報円の中心    北緯11度50分 (11.8度)
東経124度05分 (124.1度)
進行方向、速さ    南南西 10 km/h (6 kt)
中心気圧    1000 hPa
予報円の半径    460 km (250 NM)

■全国の天気を地方ごとに（画像）

画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより

画像ありの記事を最初から
https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2406753?display=1