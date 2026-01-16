「ついに来ちゃった」「泣く」J２の18歳新星が“ベルギー３位”に電撃移籍！驚きのステップアップにネット反響「当然引き抜かれるわな」「長くいないと感じてたよ」
ベルギー１部で３位のシント＝トロイデンは１月16日、J２のサガン鳥栖からFW新川志音を完全移籍で獲得したと発表した。
鳥栖の下部組織出身の新星は、弱冠18歳ながら昨シーズンのJ２で33試合に出場して、５ゴールをマーク。ベルギーで３位と躍進するチームへの加入を勝ち取った。
この一報に、インターネット上では次のような声が上がった。
「ついに来ちゃった！！おめでとう志音！！」
「泣く」
「鎌田大地選手と同じ移籍先ですね。頑張ってきてください」
「無事決まってよかった。しかも買取OP付きではなく完全移籍は良い評価されてるな」
「当然引き抜かれるわなあと。でもプロ契約してるし移籍金取れるならいいんじゃない額にもよるけど」
「５月のTVで夢はバロンドールと堂々と宣言したのを見た瞬間から鳥栖には長くいないと感じてたよ」
「日本で戦うより世界に羽ばたいてくれるのはほんとに嬉しいけど今年まで一緒にいたかったな」
驚きのステップ移籍を果たしたアタッカーの欧州挑戦に、熱い視線が送られている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
