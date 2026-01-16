17日から大学入学共通テストが始まります。試験会場の鹿児島大学では準備が行われました。会場を下見する受験生もいて「自分の力がしっかりと発揮できるように頑張りたい」と力を込めました。



17日から2日間の日程で全国一斉に行われる大学入学共通テスト。県内では14の試験会場で約5700人が受験する予定です。



試験会場の一つ鹿児島大学では職員が机の消毒をしたり受験番号をはるなど準備を進めていました。





大学入学共通テストは今回から原則オンラインでの手続きに変更されました。受験生は自分で印刷した受験票と顔写真が付いている身分証明書を持参する必要があります。鹿児島大学には17日に備えて下見をする受験生の姿もありました。（受験生）「自分の出来る本気を出し切って、全力でやり切ればいい」（受験生）「今まで応援してくれた人にも、いい報告ができるように最後まで気を抜かずに頑張りたい」（受験生）「やはり直前になって緊張してしまうが、自分の力がしっかりと発揮できるように頑張りたい」17日は、地理歴史・公民・国語・外国語。18日は、理科・数学・情報の試験が行われます。鹿児島市の予備校でも受験生約250人が出陣式に臨みました。（鹿児島高等予備校・秋元達也校長）「昨年の春、不合格という人生最大の挫折からここでの生活が始まった。不屈の精神力に対して敬意をもって称賛したい」（鹿児島高等予備校大学受験科 ・徳重凛星さん）「いよいよ明日は受験。この浪人生活で頑張ってきた人は、明日はそれを出すだけ」（受験生）「今までで一番いい点数がとれるように全力を尽くす」（受験生）「去年は、しっかり自分の力が発揮できなかったが今年はその思いを糧に10か月やってきたので発揮したい」受験生たちは全員で必勝を祈願しました。