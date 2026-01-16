今日の運勢がサクッと分かる！ 人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】。2026年1月17日はどんな1日になるのか、星座ごとに読み解いていきましょう。

人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？

12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）


ささやかな親切を心掛けて。深く感謝され、評価される暗示が。

11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）


思い通りにはいかない日に。でもひそかな理解者も現れそう。

10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）


子どもグッズに吉あり。眺めているだけでも心が和む効果が。

9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）


周囲の理解を得られないかも。時間をかけて説得しよう。

8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）


周囲への心配りが大切な日。ワガママは敬遠される暗示が……。

7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）


義務感や責任感に苦しむかも。キッチリ果たすと運気も上向きに。

6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）


他人の反応を気にせず、マイペースでいきたい1日に。

5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）


うまくいかないのは、自分を過小評価し過ぎているせいかも。

4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）


友人に連絡してみよう。うれしい情報をゲットできそう。

3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）


人間関係改善のチャンス。何であれ話し合うことが大事！

2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）


いつもと違うエリアで行動を。素晴らしい出会いをゲットできそう。

1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）


損得勘定を抜きにした行動にツキあり。自分の信念を貫いて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)