2026年1月17日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2026年1月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
ささやかな親切を心掛けて。深く感謝され、評価される暗示が。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
思い通りにはいかない日に。でもひそかな理解者も現れそう。
10位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
子どもグッズに吉あり。眺めているだけでも心が和む効果が。
9位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
周囲の理解を得られないかも。時間をかけて説得しよう。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
周囲への心配りが大切な日。ワガママは敬遠される暗示が……。
7位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
義務感や責任感に苦しむかも。キッチリ果たすと運気も上向きに。
6位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
他人の反応を気にせず、マイペースでいきたい1日に。
5位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
うまくいかないのは、自分を過小評価し過ぎているせいかも。
4位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
友人に連絡してみよう。うれしい情報をゲットできそう。
3位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
人間関係改善のチャンス。何であれ話し合うことが大事！
2位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
いつもと違うエリアで行動を。素晴らしい出会いをゲットできそう。
1位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
損得勘定を抜きにした行動にツキあり。自分の信念を貫いて。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)