「美少女はどこに？」さや香・石井、衝撃のビフォーアフターに「敗北感半端ない」「本当に怖い世の中」
お笑いコンビ・さや香の石井さんは1月16日、自身のX（旧Twitter）を更新。衝撃的なビフォーアフターを披露しました。
この投稿にコメントでは「何をしてはるのですか笑笑」「ほんとに同一人物ですか？？」「おじさんじゃなくて、カワイイおばさんになる不思議」「敗北感半端ないんやがwww」「本当に怖い世の中になったwww」「左の美少女はどこに行ったんですか！？」「立ち姿が色っぽいのよ石井さ〜ん（笑）」との声が寄せられています。
【写真】さや香・石井、衝撃のビフォーアフター！
「左の美少女はどこに行ったんですか！？」石井さんは「24時間で20万いいね！？ これが こう」とつづり、2枚の写真を載せています。1枚目の写真では、へそ出しチューブトップスに金髪ロングヘアの美女に変身している石井さん、2枚目の写真では、普段の髪型で体にぴったりフィットする布をまとい、微妙な表情と絶妙なポーズの石井さん。1枚目と2枚目の写真では、まさに劇的ビフォーアフターと言える変貌を遂げています。
“ボディコンワンピース”の正体は……14日に、今回の2枚目の写真と同じ写真を投稿し、「Amazonで買った腹巻きが絶対に長すぎる」とつづっている石井さん。異様にピッタリと体にフィットしている布の正体は、長い腹巻きだったようです。
この投稿には「変な画像流れてきた、、」「これは普通に想定外すぎて笑った」「ボディコンやねー笑」「どうしても顔がイラっとする笑」「この死んだ目がまたたまらん…」「長いとかそういう問題じゃないwww」との声が多数寄せられました。(文:福島 ゆき)