¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤¬ÉñÂæ²½¡¡»Õ¾¢¡¦»°Í·Äâ¹¥³Ú¡Ö¥«¥ß¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×
¡¡Íî¸ì²È¤Î»°Í·Äâ¹¥³Ú¡Ê£·£¹¡Ë¡¢¶Ó¾ÐÄâËþÆ²¡Ê£´£²¡Ë¤¬£±£¶Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖÉñÂæ¡Ø¥¦¥Á¤Î»Õ¾¢¤¬¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¤¡Ù¼èºà²ñ¡×¤ËÇÐÍ¥¤ÎÅÏÊÕÍµÂÀ¡¢º´Æ£Àµ¹¨¤È¤È¤â¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¸ø±é¤Ï¡¢·Ý¿Í¤«¤é¿·¤¿¤ÊÆ»¤òµá¤á¤Æ¹¥³Ú¤ËÄï»ÒÆþ¤ê¤·¤¿ËþÆ²¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥¨¥Ã¥»¡¼¤òÉñÂæ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£ÅÏÊÕ¤¬ËþÆ²¤ò¡¢º´Æ£¤¬¹¥³Ú¤ò±é¤¸¤ë¡£
¡¡ËþÆ²¤ÈÅÏÊÕ¤ÏÈË²Ú³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿°û¤ßÃç´Ö¤À¡£ÉñÂæ¤Î¤¿¤á¤ËÈ±¤òÀÚ¤Ã¤¿ÅÏÊÕ¤ËËþÆ²¤Ï¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¡Ä¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¡ÖÊÂ¤Ö¤ÈËÍ¤Î¤º¤ó¤°¤ê¤à¤Ã¤¯¤ê´¶¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤ÈÃ²¤¡Ö±é·à¤ÎÀ¤³¦¤Ï¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤ÈÈ©¤Ç´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¤¼¤Ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¼«¿È¤ÈÄï»Ò¤ÎÊª¸ì¤Ë¹¥³Ú¤Ï¡Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤«¤Ê¡£¡Ø»Õ¾¢¹¥³Ú¤á¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤º¤Ð¤ê¸À¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡Ö¥«¥ß¤µ¤ó¤¬½Ð¤Æ¤¤Æµã¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡£º£Ç¯¤Î£´·î¤Ë£·²ó´÷¤À¤È¡¢¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤Î¤Ó¤Î¤Ó¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£¡¼¤Ç¤½¤ì¤¬ÎÉ¤¤¡£»ä¤âµÒÀÊ¤Ç³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£°£²£´Ç¯£±·î¤Ë¿¿ÂÇ¾º¿Ê¶½¹Ô¤È¤·¤Æ¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤·¤¿ËþÆ²¡£ÊóÆ»¿Ø¤Ë¼¡¤ÎÌÜÉ¸¤ò¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡ÖÉðÆ»´Û¤Î¼¡¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ä¡×¤È´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤Æ¤·¤Ö¤·¤Ö²óÅú¡£¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÉðÆ»´Û¤Î»þ¤â°ú¤¯¤Ë°ú¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤ÂçÀÖ»ú¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¾Ð´é¤Ç¤Ä¤Ã¤³¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤ÎÃÓÂÞ¥·¥¢¥¿¡¼¥°¥ê¡¼¥ó¡¡£Â£É£Ç¡¡£Ô£Ò£Å£Å¡¡£Ô£È£Å£Á£Ô£Å£Ò¤ÇÆ±£±£¶Æü¤«¤é£²£µÆü¤Þ¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£