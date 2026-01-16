泣いて帰った冬の夜。そっと差し出されたカップには…【おじいちゃんのココア】／夜が明けるとき猫がそばにいれば

泣いて帰った冬の夜。そっと差し出されたカップには…【おじいちゃんのココア】／夜が明けるとき猫がそばにいれば