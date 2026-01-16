ÊÔ¤ßÊª¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤¿¤¤...♡¡ÚÉÍÊÕÈþÇÈ¡Û¤¬¤³¤ÎÅß¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¡×¤ò¿¼·¡¤ê¡ª
2026Ç¯2·î6Æü¸ø³«Í½Äê¤Î±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤ëÉÍÊÕÈþÇÈ¤¬Ray¤ËÅÐ¾ì¡ªº£²ó¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÉÍÊÕ¤µ¤ó¤¬¤³¤ÎÅß¡Ö¥ê¥¢¥ë¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¥¢¥¦¥¿¡¼¤ä¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ê¤É¡¢º£¤ò¤È¤¤á¤¯Èà½÷¤Î¡ÈÅù¿ÈÂç¤Î»Ñ¡É¤ò¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤Í♡
Åß¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤äÁÇºà¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬²Ä°¦¤¯¤Æ¡¢ÊªÍß¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬Æþ¤ê¤¬¤Á¤ÊÅß¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£¥¸¥ã¥ó¥ëÊÌ¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ËÍß¤·¤¤¤â¤Î¤ò¥Í¥Û¥Ï¥Û¤·¤Æ¤ß¤¿♡
Fashion
¡Ö¥«¥é¡¼¥¢¥¦¥¿¡¼¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë1ÃåGET¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¥ì¥â¥ó¥¤¥¨¥í¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¥Ñ¥Ã¤ÈÌÀ¤ë¤¤²«¿§¤Ç¡¢¥â¥³¥â¥³¤·¤Æ¤ë¥Ü¥¢¤ÎÄ¶¥·¥ç¡¼¥È¾æ¡£Á°¤¬Ã»¤¯¤Æ¡¢¸å¤í¤¬¾¯¤·Ä¹¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
°ÜÆ°¤ÎºÇÃæ¤ËÃå¤Æ¤¤¤ë¤È¤Û¤Ü¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Çµ¤»ý¤Á¤¤¤¤¤Î¤Ç¡¢È©¿¨¤ê¤ÇÁª¤ó¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¥¤¥®¥ê¥¹Î¹¹Ô¤Î¤È¤¤Ë¤Ò¤ÈÌÜ¤Ü¤ì¤·¤Þ¤·¤¿♡
ËÜÅö¤Ë¥Ü¥¢¤¬¹¥¤¤¹¤®¤Æ¡¢¤â¤¦1ÃåÍß¤·¤¤¡Ä¡Ä¡ª¼¡Çã¤¦¤Ê¤éÌÀ¤ë¤á¤Î¥Ö¥ë¡¼¤â¤¤¤¤¤«¤â¡£¤¨¤ê¤Ä¤¤È¤«¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ì¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤«¤Ê¡£Í£°ì¤Î¼åÅÀ¤Ï¡¢¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¤ÎÉý¤ò¤È¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¤¢¤È»ä¡¢¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤âÂç¹¥¤¤Ç½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¿¬¤Þ¤Ç±£¤ì¤ë¥í¥ó¥°¾æ¤Ç¥¹¥«¡¼¥È¤ò¤¢¤ï¤»¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
ÀÖ¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤òÃå¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò¸«¤ë¤È¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ã¤Ý¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢¤½¤í¤½¤í¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª¡×
Beauty
¡ÖºÇ¶áÈ±¤ÎÌÓ¤¬¤Î¤Ó¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¥Ø¥¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Ç¤¤ëµ»½Ñ¤¬Íß¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¤º¤Ã¤È¥·¥ç¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¤·¡¢¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ç¤Î¤Ð¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤Ã¤«¡ª¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢SNS¤ò¸«¤Ê¤¬¤éÎý½¬¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¼êÀè¤Ï´ïÍÑ¤Ê¤Û¤¦¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÆÃ¤Ë¸å¤í¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¡¢º£¤«¤éÃÃÏ£¤À¤Ê¤È¡Ê¾Ð¡Ë¡£½é¿´¼Ô¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤»¤á¤ÆÃæµé¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡ª
¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç´é¤Þ¤ï¤ê¤¬¤¹¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥¯¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤á¤Ë¤·¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÀÖ¥ê¥Ã¥×¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ç»¤¤¤á¤ÎÀÖ¤Ë¾å¤«¤é¾¯¤·ÌÀ¤ë¤á¤ÎÀÖ¤ò½Å¤Í¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£¥á¥¤¥¯¤µ¤ó¤¬¤è¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥Æ¥¯¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡×
Life
¡Ö»Ï¤á¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤ÆÁ´Á³¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤¬ÊÔ¤ßÊª¡£
Æ»¶ñ¤È¤«ËÜ¤È¤«Çã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÊÔ¤ßÊý¤Î²òÆÉ¤¬Æñ¤·¤¯¤Æ¶ìÀï¤·¤Æ¡¢°ìÅÙÃÇÇ°¤·¤Æ¤«¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ç¤¤ë¿Í¤ËÆ´¤ì¤Þ¤¹¡£
¤â¤·ÊÔ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤ª²Ö¤òÊÔ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤ªÉô²°¤ËÌÓ»å¤Çºî¤é¤ì¤¿¤ª²Ö¤ò²ÖÉÓ¤ËÆþ¤ì¤Æ¾þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ë¼«ºî¤Î¤â¤Î¤â²Ã¤¨¤Æ¹ëÀª¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
ÆÉ½ñ¤â¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎÅß¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤¹¤ë¤Ê¤éÃæ»³²ÄÊæ¤µ¤ó¤Î¡ØÇò¤¤é¬é¯¤ÎÊ¥¤Þ¤Ç¡Ù¡£
»öÌ³½ê¤ËÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¤Æ½Ð²ñ¤Ã¤¿1ºý¤Ç¡¢½÷ÀÆ±»Î¤Î°¦¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÉÁ¤«¤ì¤¿¤â¤Î¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Îø°¦¤Îµæ¶Ë¤ò¸«¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë»þ´Ö¤¬²á¤®¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Ç¤Ï¼ê¤Ë¼è¤é¤Ê¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÁÇÅ¨¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ç¤·¤¿¡×
±Ç²è¡Ø¤Û¤É¤Ê¤¯¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Ç¤¹¡Ù
2026Ç¯2·î6Æü¡Ê¶â¡ËÁ´¹ñ¸ø³«
½¢¿¦³èÆ°¤ÇÏ¢ÇÔ¤·¡¢¼«Ê¬¤Îµï¾ì½ê¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤º¤Ë¤¤¤¿À¶¿åÈþ¶õ¡ÊÉÍÊÕÈþÇÈ¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡ÈË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÀ¼¤òÄ°¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡É¤È¤¤¤¦ÆÃÊÌ¤ÊÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÈþ¶õ¤ÎÁ°¤ËÁòº×¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤Î¼¿¸¶ÎéÆó¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤¬¸½¤ì¡¢¡Ö¤½¤ÎÇ½ÎÏ¤òÀ¸¤«¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¨¡¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤°¡ÖºÇ¹â¤Î¤ª¸«Á÷¤ê¡×¤ò¤á¤¶¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
ÉÍÊÕÈþÇÈ
¤Ï¤Þ¤Ù¡¦¤ß¤Ê¤ß¡ü2000Ç¯8·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¡£2011Ç¯Âè7²ó¡ÖÅìÊõ¥·¥ó¥Ç¥ì¥é¡×¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¥Ë¥å¡¼¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
2017Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ë¼ç±é¤·¡¢Âè41²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£2023Ç¯4·î¤«¤é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤é¤ó¤Þ¤ó¡Ù¤Ç¤Ï¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿¡£
2024Ç¯¤Ë¤Ï±Ç²è¡Ø¥´¥¸¥é-1.0¡Ù¤ÇÂè47²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±é½÷Í¥¾Þ¡¢±Ç²è¡Ø¥·¥ó¡¦²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¤ÇÆ±½õ±é½÷Í¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡£
