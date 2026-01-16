「ごみ集積所を見れば６年以内に倒産する会社がわかります」ごみ清掃芸人が現場を見続けてわかったこと

FRaUが発信し続けるSDGsの思いに共鳴する企業や専門家を招き、サステナブルな情報共有と異業種間の交流の場として開催してきた「FRaU 共創カンファレンス」。第3回となる今回は、2025年12月19日に開催された。

2026年に向けてFRaUが掲げるテーマは「日本における“もったいない”がつくる未来」。このテーマのもと、サステナブルな活動を続ける企業や専門家が登壇し、それぞれの立場から講演を行った。

なかでも会場の関心を集めたのが、ごみ清掃芸人としても知られるマシンガンズの滝沢秀一さんによるセミナー。「ごみは資源の宝庫。ごみと“もったいない”を考えるセミナー」と題し、日々のごみ出しに潜む危険や、私たちが無意識にしている“もったいない”行動について、清掃現場のリアルな視点から語られた。

前編ではごみは生活の結果であり、人の本音や無意識をそのまま映し出す存在であること、「ごみはウソをつかない」という話を聞いている。

後編では、14年間現場を見続けてきた滝沢さんだからこそ見えてきた「ごみの扱い方でわかる企業の未来」や、「ごみを減らす」ことを本気で目指す理由についてセミナーで話したことを報告する。

ごみ集積所でわかる「6年以内に倒産する会社」

お笑い芸人として活動する一方、14年間にわたりごみゴミ清掃員として現場に立ち続けてきたマシンガンズの滝沢秀一さん。漫才師としてのキャリアは28年を超え、近年は「ごみゴミ」をテーマにした講演や環境啓発活動にも注力する滝沢さんが、これまで数えきれないほどのごみ集積所を見てきた経験から、こう断言しする。

「ごみの出し方を見れば、その会社の姿勢がわかります。実際、分別がされていないまま出されている事務所や小さな会社は、だいたい6年以内に倒産しているんです」

なぜ、ごみの出し方が企業の未来を左右するのでしょう だろうか――。

「分別がされていないまま出されているごみを見かけることがあります。事務所や小さな会社に多いですね。最初は正直、腹が立ちました。でも、そういう会社は不思議と、だいたい6年以内に倒産しているんです。 」

なぜ、そうなるのだろう。

「そのごみを回収する人が、自分の会社をどう見るか想像できていないのでしょう。会社を大切に思う人がいないということだと思うんです。愛社精神が育たない職場が、長く続くはずがありませんよね」

ごみの出し方は、単なるルールやマナーの問題ではなかったのです ない。そこには企業の姿勢や、人に対する思いやりの気持ちがはっきりと表れるのだ。

ごみとの向き合い方に現れる企業の未来

商品を生み出す企業こそ、廃棄されるまで責任を持つべきだと滝沢さんは語る。そしてそれは、企業にとってデメリットにはならないと断言する。

「製造した企業には、回収する責任もあると思っています。先に話したリチウムイオン電池は危険なうえ、処分が難しい。そうなれば消費者は不安を感じて買い控えるようになります。それはメーカーにとって売り上げへの影響につながりかねません。安心して回収できる仕組みを整えることは、結果的に企業の信頼を高め、売り上げを伸ばすことにもなるはずです」

滝沢さんの「夢」

滝沢さんが清掃員になって最も衝撃を受けたのはごみの量」だった。

「自分が回収している量だけでも相当多いのに、これが全国で毎日のように出ている。しかも私が清掃員になるずっと前から、これだけのごみが出ているのか…と思いました。

ごみは燃えたら消えると思っていませんか？ 燃やすと灰になりますよね。体積としては元の約40分の1と小さくなりますが、その灰が日本全国で毎日増え続けています。焼却後の灰は最終処分場に埋められますが、東京23区では約50年、全国では約25年で限界を迎えると言われています。つまり、捨てる場所がなくなるんです」

ただし最終処分場に運ばれるのは、焼却後に残った灰と、不燃ごみを砕いたものだけ。五味は種類が多いように見えるが、実にシンプルだという。

「ごみは可燃と不燃の2種類しかありません。ペットボトルや瓶、缶、段ボールなどは“資源”です。これまで可燃ごみとして出していたものを資源として出せば、最終処分場に運ばれる灰は減らすことができます」

ティッシュ箱も古紙として再利用できる。

「日本のごみを減らす、それが私の夢なんです」

同じことを同じ強さで伝え続ける

日本からごみを減らす――。滝沢さんがこの夢を叶えるためにしていることがある。それは「言い続けること」。実にシンプルだが、非常に大切で情熱を持ち続けなくてはできないことだ。まず、Xで毎朝8時にごみに関する情報を発信を始めた。すると、それまでのフォロワー数約5000人から29万人にまで増えたという。それだけごみのことを知りたいが、誰に聞けばいいかわからない人たちが多かったのだ。

「同じ内容を同じ強さで何度も伝えることを意識しています。一度伝えただけで理解されたと思い込まず、繰り返し発信することで初めて届くんです。実際、ピザ箱は可燃ごみだと10回発信しても、11回目で初めて“知らなかった”という声が集まりました。伝え続けることこそが、意識を変える力になるのだと思っています」

4つ目の「R」―リスペクト（尊重）

3Rという言葉がある。リデュース（減らす）、リユース（再使用）、リサイクル（再生）。この「3R」に加え、滝沢さんが新たに加えるべきだと提唱しているのが「第4のR」だ。

「それは、リスペクト（尊重）です。作ってくれた人、使う人、回収する人、その先にいるすべての人へのリスペクトがあれば、ごみの出し方は変わると思うんです。私は見えないものに対して思いやりを持つことが、成熟した大人ではないかと思います。新米の季節は古米が袋ごと捨てられていることもあります。でも、生産者はどんな思いで作ったお米なのでしょうか。それを思うと、胸が痛くなります。

あと25年で日本のごみは限界を迎えると言われています。この現状を知った上で、ごみを減らす行動を始めることは、未来を生きる子どもたちへの、今の私たちができる唯一の思いやりなのではないでしょうか」

「ごみ」に変わる瞬間

ごみ回収の現場に立ち続けてきたことで、「ごみとは何か」を考えるようになったという。

「テレビのロケでごみ屋敷と呼ばれるご自宅にお邪魔したことがありました。天井まで積み上がったものの山を前に「すべてがごみだ」と感じたという。しかし家主は「うちにごみなんて一つもない」とおっしゃったんです。一方、ごみ集積所には「まだ使えるのに」と思うものが捨てられている光景を何度も目にしてきました。ほんのひと口食べただけの焼きそばが捨てられているのを見て、「誰かに渡せばごみではないのに」と思ったことも。そこで気づいたのは、汚いかきれいかではなく、「人がごみだと思った瞬間にごみになる」ということでした。この世に“ごみとして生まれてきたもの”は一つもないんです。ごみを作り出すのは、人の心だったんです。

私たちにできること

ごみ問題を作ったのが人の心だとしたら、解決できるのも人間しかいないのではないだろうか。では一体、私たちに求められていることとは。滝沢さんは何を捨て、どう手放すかだけではないという。

「買う前に、少し想像してください。本当に必要かどうかということを。そして家にあるもので代用できるかもしれません。また、処分する際のことまで考えてもらえたら、ごみではなく資源になるものを選ぶことができるかもしれません」

ものを選ぶ、処分する際に分別のことを考える――。その選択のひとつひとつがこの先の未来を作っていくのだろう。

FRaUが2026年のテーマとして掲げた“もったいない”は決して我慢を強いることではない。ものや人に対し想像し、尊重すること。4つ目のR（リスペクト）を少しでも意識することができれば、それは自ずと選び取っていけることなのかもしれない。

【滝沢秀一（ごみ清掃芸人）】

1976年、東京都生まれ。太田プロダクション所属。1998年、西堀亮とお笑いコンビ「マシンガンズ」結成。お笑い芸人としての芸能活動と並行して、2012年からごみ清掃員として働く。2019年刊行のまんが『ゴミ清掃員の日常』と2020年刊行の『ゴミ清掃員の日常 ミライ編』（いずれも講談社）は累計10万部を突破。2020年から、環境省サステナビリティ広報大使。消費者庁『食品ロス削減推進大賞』の委員長賞を受賞。エッセイ集『このゴミは収集できません』（白夜書房）、『ごみ育』（太田出版）、『すごいゴミのはなし』（学研プラス）など著書多数。結成16年以上のベテラン芸人たちによるトーナメント形式の賞レース「THE SECOND」では、2023年準優勝、2025年ベスト8。

撮影／神谷美寛（講談社写真部） 構成・文／笹本絵里（FRaUweb編集部）

