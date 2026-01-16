¡Ö·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¡×¥í¥¹¸ÞÎØÀ¤Âå¤Î¥¨¡¼¥¹¸õÊä¡ÄJ2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ÎU¡½22ÆüËÜÂåÉ½¡¢FW¿·Àî»Ö²»¤¬¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ø´°Á´°ÜÀÒ
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼1Éô¥ê¡¼¥°¡¢¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ï16Æü¡¢J2¥µ¥¬¥óÄ»À´¤«¤éFW¿·Àî»Ö²»¡Ê18¡Ë¤¬´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡U¡½22¡Ê22ºÐ°Ê²¼¡ËÆüËÜÂåÉ½¤Î¿·Àî¤ÏÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Ç175¥»¥ó¥Á¡¢65¥¥í¡£2023Ç¯¤«¤é²¼ÉôÁÈ¿¥¤ÎÄ»À´U¡½18¡Ê18ºÐ°Ê²¼¡Ë¤Ë½êÂ°¤·¡¢ºòÇ¯2·î¤Ë²¼ÉôÁÈ¿¥¤ËºßÀÒ¤·¤¿¤Þ¤Þ¥È¥Ã¥×¥Á¡¼¥à¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¡Ö2¼ïÅÐÏ¿¡×¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±Ç¯10·î¤Ë¥×¥í·ÀÌó¤òÄù·ë¤¹¤ë¤È¡¢J2¥ê¡¼¥°Àï33»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢¥Á¡¼¥à3°Ì¤Î5ÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£Æ±Ç¯12·î¤Ë·ÀÌó¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ä»À´¤¬»ÏÆ°¤·¤¿º£·î5Æü¤Ë³¤³°°ÜÀÒ¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤«¤é¤ÎÎ¥Ã¦¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¿·Àî¤Ï¥¯¥é¥Ö¤òÄÌ¤¸¡Ö¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Ä»À´¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Ë¤Ï¸µÄ»À´¤ÎFW³ùÅÄÂçÃÏ¡Ê¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¥Ñ¥ì¥¹¡Ë¤â¤«¤Ä¤ÆºßÀÒ¡£DFÉÚ°Â·òÍÎ¡Ê¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¡Ë¤â¥×¥ì¡¼¤·¡¢¸½ºß¤ÏDFÃ«¸ý¾´¸ç¡¢GK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢FW¸åÆ£·¼²ð¤é¤¬½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Î©ÀÐ·ÉÇ·ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡Ö¿·ÀîÁª¼ê¤Ë¤Ï¿·¤·¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ°ÊÁ°¤«¤éÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¡¢¥¹¥Ô¡¼¥É¤ä¥·¥å¡¼¥È¥¹¥¥ë¤Î¹â¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¡¢¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤â°õ¾ÝÅª¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£°ìÆü¤âÁá¤¯¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤Ë´·¤ì¡¢Â¿¤¯ÆÀÅÀ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¥·¥ó¥È¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤¬È¯É½¤·¤¿¿·Àî»Ö²»¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡Ö¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡£¿·Àî»Ö²»¤Ç¤¹¡£¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥´¡¼¥ë¤ä¥¢¥·¥¹¥È¤Ê¤É·ë²Ì¤Ç¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡±þ±ç¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
J2Ä»À´¤¬È¯É½¤·¤¿¿·Àî»Ö²»¤Î¥³¥á¥ó¥È¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
¡Ö¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡¡VV¡¡¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥æ¡¼¥¹¤Ç¤Î3Ç¯´Ö¡¢¥È¥Ã¥×¤Ç¤Î1Ç¯´Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Ë¤Ê¤ì¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¤³¤È¡¢¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ç¥¥ã¥ê¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤¿¤³¤È¤ËÂçÊÑ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ËÍ¤Ï¥Á¡¼¥à¤¬¶ì¤·¤¤Ãæ¤Ç¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î³§¤µ¤Þ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡ª¡¡¤Þ¤¿À®Ä¹¤·¤Æ¤³¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ëµ¢¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¤¤Ä¤Ç¤â¥µ¥¬¥óÄ»À´¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡×