¡Ö·Ý½Ñ¥ì¥Ù¥ë¡×¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ò¥í¥¤¥óÅÄ¸ý¿¿ºÌàÀ²¤ì¤ÎÆü¤òºÌ¤ëÏÂÁõ»Ñá¤ËÈ¿¶Á¤ä¤Þ¤º¡ª¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è...¡×¡Ö¤³¤ì¤ÇÆüËÜ°ì¤È¤Ï¿ÀÍÍ...¡×¡Ö°µÅÝÅª¡ª¡×
¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎÌç½Ð¡×²Ú¤ä¤«¤ÇÉÊ¤Î¤¢¤ëÇò¤¤¿¶Âµ»Ñ
¡¡¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÁ´ÆüËÜÁí¹çÁª¼ê¸¢¤Îº®¹ç¥À¥Ö¥ë¥¹¤Ç½éÍ¥¾¡¤·¤¿ÅÄ¸ý¿¿ºÌ(20)¡áµÜºê¸©Æü¸þ»Ô½Ð¿È¡á¤ÎÀ²¤ìÃå»Ñ¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅÄ¸ý¤Ï¡ÖÁ°»£¤ê½ÐÍè¤Þ¤·¤¿ ÎÓ¼Ì¿¿´Û¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¡£
¡¡Çò¿§¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¤ä¤µ¤·¤¤¿§¹ç¤¤¤Ë¥â¥À¥ó¤Ê²ÖÊÁ¤¬°õ¾ÝÅª¤ÊÃåÊª»Ñ¤Ç¼Ì¿¿´Û¤Ç¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤È¡¢¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó²ñ¾ì¤Ç¥é¥±¥Ã¥È¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¾Ð´é¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿ÅÄ¸ý¤Î½êÂ°¥Á¡¼¥à¡ÖACT SAIKYO¡×¤â¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥Á¡¼¥à¤«¤é¡¢ÅÄ¸ý¿¿ºÌ¤¬À®¿Í¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿ ¿·À®¿Í¤Î³§¤µ¤Þ¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¿¶Âµ»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö°µÅÝÅª¤Ç¤¹¡ª¡ªÇò¤ÎÃåÊª¤Ã¤ÆÄÁ¤·¤¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤±¤É¤è¤¯»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¸¤«¤è...¥Þ¥¸¤Ç²Ä°¦¤¹¤®¤À¤í¡×¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡¢¡¢¡¢¥¹¥Æ¥¤Ê½÷À¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ç¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÆüËÜ°ì¤È¤Ï¿ÀÍÍ¤ÏÉÔ¸øÊ¿¤À¤Ê¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¿¶¤êÂµ»Ñ¤ËÈ±¾þ¤ê¤¬ÁÇÅ¨¡×¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎÌç½Ð¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯åºÎï¤Ç¥«¥ï¥¤¥¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃåÊª¤â»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¼¡×¡Ö±©»ÒÈÄ¤·¤Æ¤â¾¡¤Æ¤Ê¤µ¤½¤¦¡×¡Ö·Ý½Ñ¥ì¥Ù¥ë¡×¡Ö¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥ó¤·¤Æ¤ë»þ¤âÃåÊª¤òÃå¤Æ¤¤¤ë»þ¤â¤á¤Ã¤Á¤ãåºÎï¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£