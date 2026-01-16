¡Ö¤¨¡¢¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±⁉¡×Ê¡¸¶°¦¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¡¦¹¾¹¨·æ¤µ¤óàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ë¡Ö°ã¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃËÁ°¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤ÎÀ¼
´ã¶À¤ò¿È¤ËÃå¤±ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤òÈäÏª
¡¡Âîµå¸µÆüËÜÂåÉ½¤ÎÊ¡¸¶°¦¤µ¤ó¤Î¸µÉ×¤Ç¡¢Âîµå¸µÂæÏÑÂåÉ½¤Î¹¾¹¨·æ¤µ¤ó¤ÎàÊ·°Ïµ¤¥¬¥é¥êá¤Ê»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹õ±ï´ã¶À¤ò¿È¤ËÃå¤±¡¢¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£ÁÖ¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¾¹¨·æ¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤¿»Ñ¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¸«¤Æ¤âÃËÁ°¤À¤Ê¡Á¡×¡Ö¤¨⁉¤³¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤Ã¤±?¡×¡ÖÊ·°Ïµ¤ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¥á¥¬¥Í¤â»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡¹¾¤µ¤ó¤ÈÊ¡¸¶¤µ¤ó¤Ï2016Ç¯9·î¤Ë·ëº§¡£2»ù¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤¬¡¢21Ç¯7·î¤ËÎ¥º§¤¬À®Î©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£