福岡各地では今週末も、家族や友人と楽しめるイベントが開催されます。（イベントは天候等で変更、中止になる場合があります）

福マルシェ@鳥飼八幡宮

採れたてイチゴや冬野菜の他、カレー、たこ焼きなどのあったかフードが登場する。季節野菜を使った人気ベーカリーも初出店。

日時:1月18日(日)、午前9時半〜午後2時

場所:鳥飼八幡宮（福岡市中央区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58022/

黄金セレクション

人間国宝が手掛けた「黄金のおりん」など定番の仏具や仏像をはじめ、人気の大判小判、季節の節句物や縁起物の置物などの金製品が並ぶ。黄金の打掛「飛翔鶴」が特別展示される。

日時:1月20日(火)まで、午前10時〜午後8時

場所:大丸福岡天神店 本館1階アンテナプラス

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58157/

クラシックカメラ博 in 博多

フィルムカメラからデジタルカメラまで2000点以上を展示販売。17、18日午後2時から俳優で写真家の花澄さんによるトークショーを開く。ゲストは17日は映画監督の金子修介さん、18日は写真家のハービー・山口さん。

日時:1月19日(月)まで、午前10時〜午後8時（最終日は午後5時まで）

場所:博多阪急 8階催場

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/57915/

福岡市臨海3Rステーション「お年玉半額セール」

福岡市臨海3Rステーションの2階で販売する本とリサイクル作品以外のリユース品の全てを、5割引きで販売する。

日時:1月18日(日)まで、午前10時〜午後4時

場所:福岡市臨海3Rステーション 2階リユース（福岡市東区）

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58202/

カピバラ暖炉

南米原産で寒さが苦手なカピバラに、ウッドストーブのぬくもりをプレゼント。暖炉に大集合するカピバラのほっこりした様子が楽しめる。

日時:1月17日(土) と18日(日)、午後1時半〜同4時（雨天中止）

場所:海の中道海浜公園 動物の森カピバラエリア

https://www.nishinippon.co.jp/kyushu_event/58134/

