『サンリオキャラクターズ』のお寿司キーチェーンが1月下旬よりカプセルトイで発売！ “ハローキティ”や“マイメロディ”など人気キャラクター全6種が登場
“ハローキティ”も“ばつ丸”もお寿司に変身！カプセルトイ『サンリオキャラクターズ』全6種が登場
2026年1月下旬より、カプセルトイ『サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン』が全国で順次発売されます。
価格は1回500円。ラインナップは“ハローキティ”や“マイメロディ”をはじめ、“シナモロール”“ポムポムプリン”など人気キャラクター全6種が登場。
さらに“けろけろけろっぴ”や“バッドばつ丸”もユニークなお寿司姿で参加しており、全種集めたくなるボリューム感です。
（以下、プレスリリース）
サンリオキャラクターズがお寿司になっちゃった！？「サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン」がカプセルトイに登場！
2026年1月下旬より、全国のカプセルトイ売場にて
アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小茺 剛）は、「サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン」（1回500円・税10%込、全6種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。
【商品概要】
株式会社サンリオのキャラクターが、美味しそうな”お寿司”に変身してカプセルトイに登場！
ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「けろけろけろっぴ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「バッドばつ丸」の全6種。
それぞれに、お皿のチャームが付属します。
お寿司のネタに変身したサンリオキャラクターズに、胸もおなかもときめくとびきりキュートなアイテムです！
ボールチェーンから外して、お皿の上にサンリオキャラクターズを乗せて飾っても、可愛いこと間違いなし！
集めれば、サンリオキャラクターズの回転寿司屋さんができちゃうかも…！？
ぜひこの機会にゲットしてみてください♪
【商品説明】
●商品名：サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン
●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定
●価格：1回500円
●対象年齢：15才以上
●種類数：全6種
・ハローキティ
・シナモロール
・マイメロディ
・バッドばつ丸
・けろけろけろっぴ
・ポムポムプリン
●本体材質:ABS、PVC
●生産国：中国
●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。
●発売元：アイピーフォー株式会社
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。
本資料に記載されている情報は2025年11月現在のものです。
ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339
【アイピーフォー株式会社について】
アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
X：https://x.com/ip4_cpsl （＠ip4_cpsl）
Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/ （＠ip4_official）
問い合わせ先：info@ip4.co.jp