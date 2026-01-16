『サンリオキャラクターズ』のお寿司キーチェーンが1月下旬よりカプセルトイで発売！ “ハローキティ”や“マイメロディ”など人気キャラクター全6種が登場

“ハローキティ”も“ばつ丸”もお寿司に変身！カプセルトイ『サンリオキャラクターズ』全6種が登場

2026年1月下旬より、カプセルトイ『サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン』が全国で順次発売されます。

価格は1回500円。ラインナップは“ハローキティ”や“マイメロディ”をはじめ、“シナモロール”“ポムポムプリン”など人気キャラクター全6種が登場。

さらに“けろけろけろっぴ”や“バッドばつ丸”もユニークなお寿司姿で参加しており、全種集めたくなるボリューム感です。

サンリオキャラクターズがお寿司になっちゃった！？「サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン」がカプセルトイに登場！

2026年1月下旬より、全国のカプセルトイ売場にて

アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小茺 剛）は、「サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン」（1回500円・税10%込、全6種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

株式会社サンリオのキャラクターが、美味しそうな”お寿司”に変身してカプセルトイに登場！



ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「けろけろけろっぴ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「バッドばつ丸」の全6種。

それぞれに、お皿のチャームが付属します。



お寿司のネタに変身したサンリオキャラクターズに、胸もおなかもときめくとびきりキュートなアイテムです！



ボールチェーンから外して、お皿の上にサンリオキャラクターズを乗せて飾っても、可愛いこと間違いなし！



集めれば、サンリオキャラクターズの回転寿司屋さんができちゃうかも…！？

ぜひこの機会にゲットしてみてください♪

ハローキティ

マイメロディ けろけろけろっぴ シナモロール ポムポムプリン バッドばつ丸

【商品説明】

●商品名：サンリオキャラクターズ お寿司キーチェーン

●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定

●価格：1回500円

●対象年齢：15才以上

●種類数：全6種

・ハローキティ

・シナモロール

・マイメロディ

・バッドばつ丸

・けろけろけろっぴ

・ポムポムプリン

●本体材質:ABS、PVC

●生産国：中国

●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所

※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。

●発売元：アイピーフォー株式会社

※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。

本資料に記載されている情報は2025年11月現在のものです。

ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339

【アイピーフォー株式会社について】

アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。



事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業

