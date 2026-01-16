『サンリオキャラクターズ』のお寿司キーチェーンが1月下旬よりカプセルトイで発売！ “ハローキティ”や“マイメロディ”など人気キャラクター全6種が登場

　“ハローキティ”も“ばつ丸”もお寿司に変身！カプセルトイ『サンリオキャラクターズ』全6種が登場

　2026年1月下旬より、カプセルトイ『サンリオキャラクターズ　お寿司キーチェーン』が全国で順次発売されます。
　価格は1回500円。ラインナップは“ハローキティ”や“マイメロディ”をはじめ、“シナモロール”“ポムポムプリン”など人気キャラクター全6種が登場。

　さらに“けろけろけろっぴ”や“バッドばつ丸”もユニークなお寿司姿で参加しており、全種集めたくなるボリューム感です。

　アイピーフォー株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：小茺  剛）は、「サンリオキャラクターズ　お寿司キーチェーン」（1回500円・税10%込、全6種）を2026年1月下旬から順次、全国のカプセルトイコーナーにて発売予定です。

【商品概要】

　株式会社サンリオのキャラクターが、美味しそうな”お寿司”に変身してカプセルトイに登場！
  
　ラインナップは「ハローキティ」「マイメロディ」「けろけろけろっぴ」「シナモロール」「ポムポムプリン」「バッドばつ丸」の全6種。
それぞれに、お皿のチャームが付属します。
  
　お寿司のネタに変身したサンリオキャラクターズに、胸もおなかもときめくとびきりキュートなアイテムです！
  
　ボールチェーンから外して、お皿の上にサンリオキャラクターズを乗せて飾っても、可愛いこと間違いなし！
  
　集めれば、サンリオキャラクターズの回転寿司屋さんができちゃうかも…！？　
　ぜひこの機会にゲットしてみてください♪

【商品説明】

　●商品名：サンリオキャラクターズ　お寿司キーチェーン 
　●発売日：2026年1月下旬から順次発売予定 
　●価格：1回500円 
　●対象年齢：15才以上 
　●種類数：全6種 
　・ハローキティ
　・シナモロール
　・マイメロディ
　・バッドばつ丸
　・けろけろけろっぴ
　・ポムポムプリン 
　●本体材質:ABS、PVC 
　●生産国：中国 
　●取扱い場所：全国のカプセルトイ自販機設置場所
※本商品の設置店舗に関するお問合せにはお答えいたしかねます。   
　●発売元：アイピーフォー株式会社 
※掲載している写真は、実際の商品とは多少異なる場合があります。  　 
　本資料に記載されている情報は2025年11月現在のものです。

 ⓒ 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L660339 

　【アイピーフォー株式会社について】
　アイピーフォー株式会社は、キャラクター版権の仲介・販売等を行うライセンス事業と、数多くのキャラクターやブランドのカプセルトイを販売するカプセルベンダー事業を展開する企業です。
  
   事業内容： ライセンス事業(キャラクター版権の仲介・販売等)、カプセルベンダー事業
   X：https://x.com/ip4_cpsl　（＠ip4_cpsl）
   Instagram：https://www.instagram.com/ip4_official/　（＠ip4_official）
   問い合わせ先：info@ip4.co.jp