高校生がチラシ配布で訴え

2026年1月17日、18日の大学入学共通テストを前に、受験生を狙った痴漢や盗撮をなくそうと、静岡市で高校生らがチラシを配りました。

【写真を見る】JR東静岡駅で高校生や警察官が痴漢や盗撮の被害防止を呼びかける

16日朝、JR東静岡駅で高校生や警察官が配っていたのは、高校生が作成した痴漢や盗撮の被害防止を呼びかけるチラシです。

＜静岡大成高校2年 薩埵博登さん＞

「痴漢されたり盗撮されたりする高校生や女性が多いことや、被害の後に相談できず1人で抱え込む人が多いことが分かったので、痴漢している人がいたら注意したり警察に連絡したいと思います」

「遅刻」恐れる心理につけ込む犯行

17日と18日の2日間、各地で大学入学共通テストが実施されますが、 テスト前に受験生が痴漢や盗撮の被害に遭った場合、遅刻を心配して被害届が出せないケースが懸念されています。

＜静岡中央警察署生活安全課 中村佑馬課長＞

「受験生自身のセルフディフェンスもありますが、不審者を見つけた際は積極的に通報していただきたい」

静岡中央警察署は17日と18日の2日間、JR静岡駅などで特別警戒を実施します。