新党「中道改革連合」をめぐり自民党の一部から警戒する声が上がっていることに、自民党の麻生副総裁は「選挙に強い議員は公明党の票をあてにしていない」と一喝しました。

【写真を見る】自民・麻生副総裁「選挙弱い奴がいろいろ言うんだよ」 立憲・公明の新党めぐり“公明票が減る”との自民党内の一部の声に

きょうから韓国を訪問している自民党の麻生副総裁は李在明大統領と会談したあと、取材に応じ、立憲民主党と公明党が新党を立ち上げたことで公明党の票が減るのではないかという懸念の声が自民党内の一部で上がっていることについて、次のように述べました。

自民党 麻生太郎 副総裁

「選挙弱い奴が、みんないろいろ言うんだよ。どっかとどっかが一緒になったから、どっかとどっかの票が減るとかなんとか言うのは、それはまあ霞食ってるみたいな話で、そんなあてにならんから選挙に強いやつは、そういうこと（公明党の票）をあてにしないで選挙してるね」

また、高市総理がこのタイミングで衆議院を解散する意向であることについて、「解散権は総理大臣の専権事項であり、脇役が何とかかんとか言う話ではない」と述べました。