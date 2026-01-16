新党「中道改革連合」として動き出した立憲民主党と公明党。熊本県内でも選挙を見据えた動きがどんどん加速しています 。

【写真を見る】「自公」から「立公」へ 熊本の選挙区はどう変わる？ 新党 “中道改革連合” 自民幹事長は「選挙のため」と批判

新党結成を受け、会見

公明党県本部 城下広作代表「国民のための政治に立ち返るような、中道の精神ということで、一本化して戦うことが大事じゃないかと」

公明党県本部の城下代表は会見を開き、戸惑いはあるとしながらも、県本部所属の議員とは新党として選挙を戦っていくことを確認したと話しました。

城下代表「今日は自民党の賀詞交歓だから。向こうの方が盛り上がるかもしれないね」

一方、自民党は…

同じ頃、熊本市内のホテルでは自民党県連主催の新年会が開かれていました。

総決起集会の様相を呈する会には自民党の鈴木俊一幹事長も参加。新党「中道改革連合」について「選挙のための政党と感じざるを得ない」と批判しました。

自民党 鈴木俊一幹事長「この政党がこれから先、一体いつまで続いていくのか甚だ疑問でございます。そういう政党に日本の命運を託していいのか。これは国民の皆さんの賢明なる判断が下されるのではないか」

会場には例年参加している公明の関係者の姿もなく、自民党員からは選挙への影響を懸念する声も聞かれました。

自民党員「痛いことは痛い。公明党が抜けるということは。票が増えることはないと思う」

自民党員「公明党と選挙協力ができていたけれど、それが無くなってくると、小選挙区では工夫するというか、努力していかなければならないと思っている」

連合の方針は？

このような中、県内の労働組合でつくる「連合熊本」が選挙対策本部を発足させました。

これまで立憲や国民民主を支援してきた連合熊本。出席者の関心事はやはり、立憲と公明の新党です。

今後の方針について、山本会長は…。

連合熊本 山本寛会長「新党が示す綱領を見ながら、どのように向き合っていくのかを考えたい。具体的対応については連合本部からの指示を待ちたい」

連合熊本は、推薦候補の所属政党が新党に変わっても支援を継続する方針です。

新党結成でどう変わる？

選挙がどう変わるのか、改めて整理します。

これまでは自民党と公明党が与党として選挙協力していました。

小選挙区では公明の支援者が自民の候補者を応援し、その代わり、自民の候補者は「比例は公明に」と呼びかけた形です。

それが新党結成により、次のように変わる案が出ています。

公明は小選挙区で立憲出身の候補者をサポートし、代わりに新党の比例名簿では、公明出身の候補者を上位で優遇する形です。

公明支援者はこれまで自民を応援していたのに、次回からは立憲側の候補者を応援することになります。

短期決戦の中、突然の枠組みの変更に、公明・立憲それぞれの支持母体である「創価学会」や「連合」の人たちに受け入れられるのか。新党が思惑通りの支持を得られるのかが注目されます。