17日から大学入学共通テストが始まります。熊本市内の会場では、受験生が試験会場を下見しました。



試験会場のひとつになっている熊本大学。本番を翌日に迫る中、下見に訪れる受験生の姿が見られました。中にはこんな光景も…文豪・夏目漱石像。漱石に頭をなでられると頭が良くなるという言い伝えがあり、あやかろうという受験生もいました。17日から始まる共通テストですが…。



■平井友莉

「今年から準備物に変更があります。受験票を自分で印刷して、顔写真付きの身分証を持っていく必要があるんです」





これまで郵送されていた受験票は受験生が専用サイトから印刷して、身分証とともに持参しなければなりません。



■受験生

Q準備はどう？

「ばっちり印刷して持ってきました。自分の中ではやれることはやったので、あとは結果が出るのを待つだけかなという感じです」

■受験生

「めっちゃ緊張しています。良い結果が出せるように頑張りたいです」





いよいよ本番を迎える共通テスト。県内では6274人が志願していて、熊本大学のほか、県立大学、東海大学など5つの会場で試験が行われます。

