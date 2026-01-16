アニメ「暗殺教室」第2期第4弾OPテーマ「セツナBlossom」（3年E組うた担）と第3弾EDテーマ「スピカ」（帰りの会）のノンクレジット映像が解禁！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「暗殺教室」は「週刊少年ジャンプ」（集英社）にて2012年から2016年まで連載され、現在累計発行部数は2700万部を突破した松井優征原作の大人気漫画。椚ヶ丘中学校の落ちこぼれクラス“3年E組”の生徒たちが、超生物・殺せんせーを相手に“暗殺”を通して成長していくという唯一無二の物語性、個性あふれるキャラクターたちによって、読者を魅了し続けてきた。2015年にはフジテレビほかにてTVアニメ化されると、同年『映画 暗殺教室』で実写映画化。翌2016年には実写映画の続編『映画 暗殺教室-卒業編-』、さらにTVアニメ総集編となる『劇場版 暗殺教室 365日の時間』が立て続けに公開され、作品世界は加速度的に拡大。ジャンプ発のヒット作の中でも異例のスピードと熱量でメディア展開が広がり、今でも多くのファンに深く愛され続ける“怪物級コンテンツ”として揺るぎない存在感を放っている。

そしてついに、TVアニメ＆原作連載終了から10年の節目を飾る『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』プロジェクトの大円団として『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』が2026年3月20日(金)より公開される。これまで映像化されなかった原作エピソードを、完全新規制作で描く物語を中心に、“暗殺”×“青春”エンターテインメントがスクリーンに帰ってくる。監督はTVアニメ「放課後少年花子くん」など人気シリーズを手掛け、本作が劇場版初監督となる北村真咲、脚本は「暗殺教室」のTVアニメシリーズで構成・脚本を担当した上江洲誠が務める。

アニメ「暗殺教室」の放送10周年を記念したプロジェクト、『アニメ「暗殺教室」10周年の時間』。その3大アニバーサリー企画の第1弾として、現在フジテレビほかにて再放送中のアニメ「暗殺教室」第2期より、ファン垂涎の映像が到着！物語はいよいよ、殺せんせーと生徒たちが迎えるクライマックスへと突入。その最高潮の熱量を象徴するOPテーマ「セツナBlossom」（3年E組うた担）とEDテーマ「スピカ」（帰りの会）のノンクレジット映像がWEB解禁となった。

オープニングを飾るのは、本作のメインキャストである潮田渚（CV.渕上舞）、茅野カエデ（CV.洲崎綾）、赤羽業（CV.岡本信彦）、磯貝悠馬（CV.逢坂良太）、前原陽斗（CV.浅沼晋太郎）の5名による特別ユニット・3年E組うた担。オープニング楽曲「セツナBlossom」では、人気声優陣による力強いコーラスワークが、地球消滅までのカウントダウンという緊迫感、そして生徒たちの不退転の決意を鮮烈に描き出す。

エンディングを彩るのは、気鋭のロックバンド・帰りの会が歌う「スピカ」。これまでの3年E組の歩みを慈しむような温かさと、夜空に輝く一筋の光のような希望を感じさせる、エモーショナルな仕上がりとなっている。

10周年プロジェクトは、2026年3月20日（金）公開の『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』へと向かって、さらなる盛り上がりを見せていく。物語の終わりへと加速する空気感を凝縮した、珠玉の映像をぜひ堪能してほしい。

●作品情報

アニメ「暗殺教室」10周年の時間』

10周年3大アニバーサリー企画第1弾

アニメ「暗殺教室」全47話の再放送

第2期再放送 10月2日（木）より放送開始！

フジテレビ：毎週木曜25:45-26:15枠

カンテレ：毎週木曜26:45-27:15枠

BSフジ：毎週火曜24:00-24:30枠

テレビ新広島：毎週水曜25：50-26：20枠

岡山放送：毎週日曜日6：30-7：00枠

※TVer、FODにてフジテレビ放送翌日正午より1週間見逃し配信

【STAFF】

『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』

原作：「暗殺教室」松井優征（集英社 ジャンプコミックス刊）

監督：北村真咲

脚本：上江洲誠

キャラクターデザイン：樋上あや

メインテーマ：佐藤直紀

音楽：出羽良彰 石塚徹

アニメーション制作：Lerche

配給：エイベックス・フィルムレーベルズ

製作：アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

【CAST】

殺せんせー：福山潤

烏間惟臣：杉田智和

イリーナ・イェラビッチ：伊藤静

潮田渚／蛍：渕上舞

茅野カエデ：洲崎綾

赤羽業：岡本信彦

磯貝悠馬：逢坂良太

岡島大河：内藤玲

岡野ひなた：田中美海

奥田愛美：矢作紗友里

片岡メグ：松浦チエ

神崎有希子：佐藤聡美

木村正義：川辺俊介

倉橋陽菜乃：金元寿子

菅谷創介：宮下栄治

杉野友人：山谷祥生

竹林孝太郎：水島大宙

千葉龍之介：間島淳司

寺坂竜馬：木村昴

中村莉桜：沼倉愛美

狭間綺羅々：斎藤楓子

速水凛香：河原木志穂

原寿美鈴：日野未歩

不破優月：植田佳奈

前原陽斗：浅沼晋太郎

三村航輝：高橋伸也

村松拓哉：はらさわ晃綺

矢田桃花：諏訪彩花

吉田大成：下妻由幸

律（自律思考固定砲台）：藤田咲

堀部糸成：緒方恵美

主題歌

2026年1月15日（木）放送の第2期第15話より

アニメ「暗殺教室」再放送 第4弾OPテーマ

「セツナBlossom」

3年E組うた担（渚＆茅野＆業＆磯貝＆前原）



作詞：藤林聖子

作曲・編曲：本間昭光

アニメ「暗殺教室」再放送 第3弾EDテーマ

「スピカ」

帰りの会

帰りの会公式X

https://x.com/kaeri_no_kai

（C)松井優征／集英社・アニメ「暗殺教室」製作委員会2025

