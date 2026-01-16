ACEes新番組、第2弾放送決定 限界超えて“真のエース”目指す【夢にチャレンジ！】
【モデルプレス＝2026/01/16】ジュニアのグループ・ACEes（エイシーズ）が出演する新番組の第2弾「夢にチャレンジ！」が1月25日、BSフジにて18時より放送。限界を超えて、真のエースを目指す。
【写真】ジュニア、目標を堂々宣言「デビューを必ず」
同番組では、ACEesの5人がプロの指導を受けながら真剣に練習を重ね、その後グループNo.1を決める本気の対決に挑む。今回の挑戦は「フェンシング」。東京2020オリンピック男子エペ団体 日本代表メンバーとして史上初の金メダルを獲得した宇山賢を講師に迎え、初めてのフェンシングに挑戦。一本の剣を手に、一対一で対峙する。
今回はフェンシングのなかでも「エペ」という、身体のどこを突いてもポイントになる種目に挑戦。突くか突かれるか、シンプルな中にも、相手の裏をかくなど駆け引きが要求される“頭脳のスポーツ”に彼らはどう挑むのか。直接対峙してNo.1を目指す5人の戦い―。“夢にチャレンジ”し、己の限界に挑むACEesの5人の姿とは。（modelpress編集部）
・番組タイトル：「夢にチャレンジ！」
・放送日時 ： 2026年1月25日（日）18：00〜18：55
・出演者 ： ACEes
・メンバー：浮所⾶貴、那須雄登、作間龍斗、深田竜生、佐藤⿓我
・講師：宇山賢さん（東京2020オリンピック 男子エペ団体 金メダル）、山本迪也さん（日本パラフェンシング協会 強化部）
【Not Sponsored 記事】
