欧州株　鉱山株や自動車株が売られる、アントファガスタは２．５％超の下げ

東京時間18:54現在
英ＦＴＳＥ100　 10233.19（-5.75　-0.06%）
独ＤＡＸ　　25290.24（-62.15　-0.25%）
仏ＣＡＣ40　 8274.80（-38.32　-0.46%）
スイスＳＭＩ　 13418.12（-58.20　-0.43%）
※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ

【鉱山株】
東京時間18:54現在
アントファガスタ　　　　 3572.00（-93.00　-2.54%）
アングロ・アメリカン　 3261.00（-59.00　-1.78%）
リオ・ティント　　　　　 6342.00（-126.00　-1.95%）

【自動車株】
東京時間18:54現在
メルセデス・ベンツグループ　 58.31（-1.03　-1.74%）
ＢＭＷ　　　　 88.62（-1.46　-1.62%）
フォルクスワーゲン　 101.60（-1.50　-1.45%）
ルノー　　　　 32.12（-0.68　-2.07%）
ステランティス　　　 8.47（-0.18　-2.05%）