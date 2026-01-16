欧州株 鉱山株や自動車株が売られる、アントファガスタは２．５％超の下げ 欧州株 鉱山株や自動車株が売られる、アントファガスタは２．５％超の下げ

欧州株 鉱山株や自動車株が売られる、アントファガスタは２．５％超の下げ



東京時間18:54現在

英ＦＴＳＥ100 10233.19（-5.75 -0.06%）

独ＤＡＸ 25290.24（-62.15 -0.25%）

仏ＣＡＣ40 8274.80（-38.32 -0.46%）

スイスＳＭＩ 13418.12（-58.20 -0.43%）

※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ



【鉱山株】

東京時間18:54現在

アントファガスタ 3572.00（-93.00 -2.54%）

アングロ・アメリカン 3261.00（-59.00 -1.78%）

リオ・ティント 6342.00（-126.00 -1.95%）



【自動車株】

東京時間18:54現在

メルセデス・ベンツグループ 58.31（-1.03 -1.74%）

ＢＭＷ 88.62（-1.46 -1.62%）

フォルクスワーゲン 101.60（-1.50 -1.45%）

ルノー 32.12（-0.68 -2.07%）

ステランティス 8.47（-0.18 -2.05%）

