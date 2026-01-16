Ｊ２藤枝ＭＹＦＣの鹿児島キャンプが１６日、桷志田（かくいだ）多目的広場でスタートした。元日本代表の槙野智章氏が新監督に就任したチームは静岡から空路で鹿児島入り。午後４時頃から約１時間、ランメニューなど軽めの調整で汗を流した。

冒頭には槙野新監督が「新しいことをやるんで、厳しく、楽しくやりましょう」と選手らに呼びかけた。指揮官自らパス回しに参加し、シュート練習ではゴールキーパー役を買って出るなど、プレーでも積極的に選手と交流して動き回った。天候にも恵まれて最高気温１９度。キャンプは２５日まで実施されるが、「選手たちはいい環境で練習ができると思います」と喜んだ。

期間中は非公開を含めてトレーニングマッチ４試合が組まれる。１７日に宮崎でＪ１福岡戦、１８日には鹿児島でＪ２いわきＦＣ戦と、序盤からいきなりの２連戦に臨む。「なかなかないですよね」と、指揮官はニヤリ。始動から積み上げてきた戦術面や対人強度が、実戦でどう表れるかに注目。「選手にとってはコンディション的に厳しいかもしれないが、その中で誰が出てくるのか期待している」と話し、「ルーキーもベテランも横一線」と強調。鹿児島でのサバイバルが幕を開けた。（伊藤 明日香）