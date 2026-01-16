タレントの時東ぁみさんがインスタグラムを更新。トレーニングの動画を投稿しています。

【写真を見る】【 時東ぁみ 】「筋肉痛が最高だぜ」「#いつでも脱げる身体」 フォロワー感嘆「努力の賜物でもっと美しい」

時東さんは「ただ黙々とトレーニングしてるだけw」とテキスト。「全身やったんだけど、この3種目撮ってたのでアップ」と動画を投稿しました。







1種目めは「Incline Bench Press」（インクライン・ベンチプレス）。傾けたベンチに仰向けになり、マシンのバーを胸の筋肉と腕全体で真上に突き上げるエクササイズで、時東さんは気持ち背中を反らせた姿勢でテンポ良く動作を続けています。









2種目めは「Dumbbell Flies」（ダンベルフライズ）。こちらは水平のベンチに仰向けになり、ダンベルを両手に握った状態で、水平に開いた両腕を真上に向かって胸の前で閉じるエクササイズで、こちらでも時東さんは、かなりのテンポで動作。腹部の縦筋や上腕部の筋肉の影などがくっきりと出ていて、日頃継続して鍛えていることが想像できます。





更に3種目めは「Banded Side Steps」（バンデッド・サイドステップス）。こちらは、両方の足首に弾性バンドを巻き、足を外側に開く際に負荷がかかるように設定。後ろ腰に手を当ててお尻を突き出し、膝を軽く曲げた姿勢で両足を交互に外側にステップさせるエクササイズ。慣れた様子で動作する時東さんですが、後ろ姿に見える背筋や肩甲骨にもくっきりと影が差しており、きつい態勢でも絶え間なく動作できています。









時東さんは「胸トレと尻トレです！」と、大きな筋肉を中心に鍛えていた様子で「筋肉痛が最高だぜーーー！！」「#いつでも脱げる身体」と、尽きぬモチベーションを明かしています。



フォロワーからは「努力の賜物でもっと美しい」「綺麗だ」「何回見ても最高」「いい感じ」「一緒に筋トレしたい」など、感嘆とリスペクトの声が集まっています。

【担当：芸能情報ステーション】