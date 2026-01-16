近年、欧州を拠点に活動する日本の若手弦楽器奏者が進境著しい。

昨秋、有力な国際コンクールで相次いで上位入賞を果たしたバイオリンの吉本梨乃（２２）と、ビオラの谷口朱佳（２３）はその代表格だ。一時帰国した２人にこれからの抱負を聞いた。（松本良一）

「『音色に自分の署名がある演奏家』を目指したい」と話すのは、昨年１０月にイタリアで開かれたパガニーニ国際バイオリンコンクールで２位に入賞した吉本。「パガニーニの曲は『技巧が勝っていて深みに欠ける』と言われますが、日差しがさんさんと降り注ぐような明るさと歌心が素晴らしい」

神戸市生まれ。幼少時からバイオリンの手ほどきを受け、「５歳でソリストになると決心した」。１４歳からウィーンに拠点を移し、ウィーン国立音楽大に進んだ。「自宅と学校と往復するだけの練習三昧の生活で寂しい思いもした」と振り返るが、基礎をしっかり学び、本場のウィーン流スタイルを身に付けた。

２０２０年からブリュッセルのエリザベート王妃音楽院に移り、名バイオリニストのオーギュスタン・デュメイに師事した。「教えられたことを上手にこなすだけでなく、自分のアイデアで音楽を作り上げることを学んだ」と振り返る。

今回のコンクールに出るにあたっては自分一人で準備し、一度もレッスンを受けずに臨んだ。「演奏に確信が持てず、緊張で手が震えた」というが、審査委員長からは「（予選で弾いた）シューマンのバイオリン・ソナタ第２番は生涯忘れられない演奏だった」と激賞された。「弱音の美しさや歌い回しなど、私自身の音楽が評価されたのはとてもうれしい」

昨秋からは引き続き音楽院で室内楽のクラスに所属し、弦楽四重奏にも取り組む。「ソリストとしてだけでなく室内楽奏者としても研さんを積み、音楽の喜びを多くの人と分かち合いたい」

１１月のジュネーブ国際音楽コンクール・ビオラ部門で２位になった谷口は「バイオリンと比べて地味ですが、人の声に近い中音域の温かい音色が好き。それにソロから室内楽、オーケストラまで役割に応じて変幻自在の楽器なんです」と魅力を話す。

東京生まれ。最初はバイオリンを手にしたが、中学生の頃からビオラに興味を持ち、高校から本格的に学んだ。「ブラームスやヒンデミットにはビオラの名曲もあるし、現代の新曲もどんどん作られている。レパートリーには困りません」

東京芸術大を経て２０２３年からドイツのフランクフルト音楽・舞台芸術大で世界的ビオラ奏者タベア・ツィンマーマンに師事。昨年はジュネーブ・コンクールの直前にドイツのミュンヘンで開かれたヒンデミット国際ビオラコンクールで１位を取るなど、才能が一気に開花した。

ジュネーブ・コンクール本選では、バルトークのビオラ協奏曲で確かな技巧と深い音楽性を兼ね備えた演奏を聴かせた。「作曲家の遺作で未完成な部分もありますが、それゆえに楽譜をじっくり読み込み、自分で解釈を作っていく面白さがある」。予選で弾いたヒンデミットのビオラ・ソナタも高評価で、目覚ましい活躍ぶりが話題をさらった。

プロになるためにはコンクール参加は不可欠だが、「音楽は技を競うものではなく、自分と向き合うためにある」という師の教えを肝に銘じる。今後は入賞者が参加する新曲初演のプロジェクトに参加し、欧州各国のほか日本でも演奏会を開く計画もある。１０年後は「ソリストとして世界を舞台に活躍していたい」。