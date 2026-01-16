白血病を公表したタレントでモデルのネイボール（35）が16日、自身のブログを更新。血液検査の結果を明かし、心境をつづった。

「診察結果」と題したブログを更新し、「正直に言うと、癌の数値は思ったほど減っていませんでした」と検査結果が思わしくなかったことを報告した。

「これは…普通にショックです。なかなか気持ちを切り替えられません」と心境を明かし、「でも、ズルズル引きずらないのが、今の自分の目標です」と必死に前を向いた。

「ちょっと考えてみました」と続け、「今の時代の医療レベルって、本当にすごい。ちょっと前の時代だったら、今使っている抗がん剤もなかったかもしれない。そう考えると、今こうして治療を受けながら生活できていること自体が奇跡だな、と。丁寧に診察してくれた先生に感謝です」と感謝の思いを記した。

「家に帰ったら、妻と娘をおもいっきりハグします。それだけで、少し元気が戻ると思います。笑」と切り替えた。

ネイボールは日本人と米国人の両親を持ち、サッカーブラジル代表・ネイマールのそっくりさんとして話題に。元AKB48・川崎希の夫で、タレント・アレクサンダーの付き人をしていたこともあった。バラエティー番組やCMにも出演し、最近は動画クリエイターとしても活動している。2024年1月に白血病を公表した。闘病中に不妊治療を行い、今年1月には第1子女児が誕生している。