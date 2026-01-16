¼ãÄÐÀé²Æ¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤¿Æü¤Ë·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¹ðÇò¡Ö¤À¤«¤éº£¤Þ¤ÇÉü±ï¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×
»³Î¤Î¼ÂÀ¡ÊÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡Ë¤ÈÎëÌÚ°¦Íý¤Î¥³¥ó¥Ó¤¬¡¢¡È¤¢¤¶¤È¤µ¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸ì¤ê¹ç¤¦¡Ø¤¢¤¶¤È¤¯¤Æ²¿¤¬°¤¤¤Î¡©¡Ù¡£
1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°ËÌîÈø·Å¡ÊHey! Say! JUMP¡Ë¡¢¼ãÄÐÀé²Æ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¼ºÎø¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ëÊýË¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¡È¼ºÎø¥½¥ó¥°¡É¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¼ãÄÐ¤Ï¡Ö¤½¤ÎÆü¤Î¤¦¤Á¤Ë·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤ë¡×¤È¤â¡Ä¡£
¡Ú±ÇÁü¡Ûback number¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡Ù¤ËÎëÌÚ°¦Íý¤ÎÉ½¾ð¤¬¡Ä
º£²ó¤«¤é¡Ö¤¢¤¶¤ÈÏ¢¥É¥é¡×Âè13ÃÆ¡Ö¤¢¤¶¤È¤¤Îø°¦¥ì¥·¥Ô¡×¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ÎÂè1ÏÃ¤Ç¡¢²áµî¤ÎÎø°¦¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤Ã¤¿½÷À¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¡£
½÷À¤Ï¼ºÎø¤«¤éÎ©¤ÁÄ¾¤ëÊýË¡¤È¤·¤Æ¡Ö¥Õ¥é¤ì¤¿¤È¤¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯»×¤¤ÀÚ¤êµã¤¯¡£»ä¤Î¾ì¹ç¤Ïback number¤Î¡Ø¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¡Ù¤ò±ä¡¹¥ê¥Ô¡¼¥È¡×¤È¸ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò¸«¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ÎÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤ï¤«¤ë¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¯¤È¡¢¡ÖNICE¡×¥Ü¥¿¥ó¤òÏ¢ÂÇ¤·¤¿¡£
ÎëÌÚ¤¬¡Ö¤¢¤¢¤¤¤¦¶Ê¤òÊ¹¤¤¤Æ¥´¥Æ¥´¥Æ¤Ëµã¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¤Î¥Ç¥È¥Ã¥¯¥¹¡×¤È¸ì¤ë¤È¡¢¼ãÄÐ¤â¡Ö²Î¤Ã¤Æ¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶¦´¶¡£¡Ö»ä¤Î»þÂå¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢»³ºê¤Þ¤µ¤è¤·¤µ¤ó¤Î¡ØOne more time,One more chance¡Ù¡×¤È1997Ç¯¥ê¥ê¡¼¥¹¤ÎÌ¾¶Ê¤ÎÌ¾Á°¤òµó¤²¤¿¡£
¤¹¤ë¤È»³Î¤¤â¡Ö¤É¤³¤Ë¤â¤¤¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¤Í¡£ÁÜ¤·¤Æ¤ë¤Î¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¤È¤³¤í¡×¤È²Î»ì¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¤ÆÂ³¤±¤ë¡£¼ãÄÐ¤â¡Ö¸þ¤«¤¤¤Î¥Û¡¼¥à¤È¤«¡£»×¤¤Æþ¤ì¤Ê¤¤¤±¤ÉÁÜ¤¹¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢¤³¤Ã¤Á¤Ï¡×¤ÈÅö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¼ãÄÐ¤Ï¤Þ¤¿¡¢¼ºÎø¤·¤¿¤È¤¤Ï¡ÖÊÌ¤ì¤¿Æü¤Ë·ÈÂÓÈÖ¹æ¤òÊÑ¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¤âÈ¯¸À¡£¤³¤ì¤ËÎëÌÚ¤¬¡ÖÊÑ¤¨¤ë!?¡×¤È¶Ã¤¯¤È¡¢¡Ö¤À¤«¤éº£¤Þ¤ÇÉü±ï¤â¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£