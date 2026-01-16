【番外編2】 1月16日公開

【拡大画像へ】

竹書房は1月16日、小野中彰大氏によるマンガ「魔法少女にあこがれて」番外編2を「竹コミ！」にて公開した。

本作は、魔法少女にあこがれているにも関わらず、悪の組織の女幹部になってしまった柊うてなの活躍が描かれるコメディ作品。番外編2では、ゲームで遊ぶこりすとネモ。真珠は外で遊ぶように2人を叱るのだが……。

なお、現在「竹コミ！」では直前のエピソードも無料で公開されている。

【最新話】

□番外編2のページ

【無料公開中】

□第60話のページ

【魔法少女にあこがれて】

わたし、柊うてなは魔法少女が大好きなごく普通の少女☆ある日、変身する力を与えてくれそうなマスコット的なやつに出会って不思議な魔法をかけられちゃった！これでわたしも魔法少女に――と思ったらえ？ なにこの格好？悪の組織の女幹部ってどういうこと！？これからわたしどうなっちゃうの～～～！！？魔法少女ファンの心優しい内気な少女がサディスティックに大変身！！？正義と悪の激しいサディスティック・マジカルコメディ！！

（C）小野中彰大・竹書房