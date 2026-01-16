新潟県は16日、県内で男性1人の「麻しん（はしか）」感染を確認したと発表しました。



県内で“はしか”の感染が確認されるのは2019年3月以来で、ことし初めてです。全国では近年二桁で推移していたのが2025年には265人が確認されています。



感染が確認されたのは県内に住む40代の男性です。男性はワクチン接種歴がなかったということです。男性の行動歴などについては調査中ということですが、海外渡航歴はないとみられています。





県によりますと15日、上越保健所に医療機関から“はしか”疑いの患者の届け出があり、検査を実施したところ、陽性と診断されました。男性は、ことし1月9日にせきや悪寒がありその後、13日に発熱したため医療機関を受診し、16日に診断が確定しました。一般的に、感染すると約10日後に発熱やせき、鼻水といった風邪症状が2～4日続き、その後、39℃以上の高熱とともに発しんが現れるということです。発熱の1日前から、症状が落ち着き熱が下がって3日経過するまでの期間は、患者からウイルスが体外に出るとして、周囲に免疫のない人がいると感染する可能性があるといいます。感染力は非常に強く、発症している人と同じ部屋にいるだけで（空気）感染することがあるということで、“はしか”は飛まつ感染、接触感染、空気感染によって広がるため注意が必要です。予防接種を受けていないなど免疫のない人はかかりやすく、一度かかったり、予防接種を2回受けていれば、再度かかる心配はないということです。県によると予防方法は、就学前に2回のワクチン接種をすることですが、成人になってからもワクチン接種は可能だということです。県は電話相談窓口を設置し、上越保健所管内に住んでいる人からの相談に対応するとしています。【電話相談窓口】1月17日から18日（いずれも午前9時から午後5時）025-524-6134（上越保健所）