アリーナ沸かせる豪快ダンク合戦…九州選抜が若手選抜を下しBオールスタートーナメント3位

1月16日、『りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI』が開幕。初日のイベント『B.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026』3位決定戦がハピネスアリーナで開催され、KYUSHU UNITED（九州クラブ選抜）が22－16でRISING STARS（若手選抜）を下し、3位で大会を終えた。

20得点先取、時間制限10分の特別ルールで行われた3位決定戦。一進一退の立ち上がりとなった中、同5分に地元クラブに所属する狩俣昌也（B1長崎ヴェルカ）にボールを集めるオールスターならではの一幕もあった。

しかし、8－8で迎えた残り5分23秒に須藤タイレル拓（B1ファイティングイーグルス名古屋）がワンハンドダンクを叩き込むと、アンソニー・ゲインズ・ジュニア（B2鹿児島レブナイズ）も負けじと代名詞のウィンドミルダンクを披露。ダンクコンテストにも出場する2人がダンクシュートの応酬を見せ、アリーナを沸かせた。

終盤は一歩前に出たKYUSHU UNITEDが果敢に3ポイントを放ち、チームキャプテンを務めたジャック・クーリー（B1琉球ゴールデンキングス）が決勝スリーを成功。年間1～2本程度しか3ポイントシュートを決めないビッグマンによる“珍しい一撃”が終止符を打った。

『B.LEAGUE ASIA CROSS TOURNAMENT 2026』は、今シーズンのオールスターから導入された4チームによるトーナメント戦。同日に行われる決勝戦では、B2 SELECTED（B2選抜）とASIA ALL-STARS（アジア特別枠選抜）が対戦する。





