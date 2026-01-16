あす（17日）、あさって（18日）行われる大学入学共通テストに向け、岡山・香川の試験会場でも準備が進められています。けさ（16日）は、多くの受験生が会場の下見に訪れていました。

【写真を見る】17日・18日の大学入学共通テストに向け試験会場では準備進む 多くの受験生が下見に「やれることはやったんで」【岡山】

「合ってる？番号ある？」

「ここじゃない。おかしいと思った」

岡山県内の試験会場では、最も多い約3,500人が受験する予定の岡山大学です。

受験生は、掲示板に貼られた受験番号の表で、自らの会場などを確認していました。

（記者）「あすの目標は？」

（受験生）「自己ベスト更新です」

（記者）「志望校は？」

（受験生）「岡山大学」

（受験生）「一緒です。2人でベストを尽くせたらいいなと思います。今まで通り」

（受験生）「（あすが）楽しみです。やれることはやったんで、出し切りますよ、あしたは。」

（受験生）「干からびるくらいまではとりあえず頑張ったんで、一旦きょうはとりあえず水に浸して、ふっくらして、またあした絞って出そうと思います」

試験会場では、大学職員が黒板に時間割や科目を記入し、受験番号が書かれたシールを机に貼るなど準備を行いました。

大学入学共通テストは、岡山県では10会場、香川県では8会場で実施されます。