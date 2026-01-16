一日のノルマはわずか30秒!? 宅トレで積み重ねた小さな一歩
正月太りが気になるこの時期、宅トレのカリスマで人気インスタグラマー・ちぃさんのダイエットメソッドを参考にしてみませんか？
かつて数々のダイエットに挫折し、体調不良にも悩まされていたというちぃさん。「運動をするライフスタイル」に変えたことで成功したリアルな体験をもとに、座ったまま・寝たままでもできるトレーニングや、習慣づくりのコツを教えてくれます。
※本記事はちぃ著の書籍『最強ずぼら女子が成功した唯一のダイエット』から一部抜粋・編集しました。
■◆プランク 30秒2セット
1日たった30秒のプランクだけの日も！全身鍛えられるからね。
膝をつき、英語で板という意味のあるプランクの姿勢をとっていきます。
肘をついて四つん這いになります。この時、両腕と両膝は肩幅程度に開きます。
肘と足のつま先の4 点に均等に体重が乗るようポーズをとります。お尻の穴はキュッとしめ、背中からお尻にかけてのラインが一直線になるようにするのが大事。
この姿勢のまま、自然に息をしながら30秒キープ。呼吸は止めないようにします。
【POINT】
頭とかかとで引っ張り合うようなイメージで、体を板のようにピンとキープ。難しければ20秒を目標にやってみて。
