Aぇ! group、2ndアルバムリード曲「Again」ティザー映像第2弾公開！MVプレミア公開直前にYouTube生配信も決定

Aぇ! groupが、2ndアルバム『Runway』（2月25日発売）のリード曲「Again」のティザー映像第2弾を公開した。

■1月19日の「Again」MVプレミア公開直前に、2026年初のYouTube生配信を実施

《ありがとうの言葉だけで 泣けるのは戦っていたから》という歌詞で始まるティザー映像第2弾は、快晴の空のもと、自然光のフレアが差し込むことで、ポジティブなメッセージがよりいっそう伝わる内容。

「Again」MVは、1月19日21時にプレミア公開される。

なお、Aぇ! groupは、MVのプレミア公開直前の20時より、2026年初めてのYouTube生配信を実施。

生配信ではアルバム制作の裏話や「Again」MV撮影時のエピソードの他、ここで発表される“初出し情報”も含め、トークがたっぷり届けられる予定だ。

