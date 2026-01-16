16日(金)朝の新潟市は雨がぱらつき、日中は晴れ間が出ました。ただ、17日(土)はまた各地で天気が崩れそうです。



◆17日(土)午前9時の予想天気図

日中は低気圧が県内付近を通過し、その後 冬型の気圧配置になるでしょう。このため、昼ごろから次第に雨や雪の範囲が広がりそうです。空模様の変化に注意をしてください。



そして、気温の変化にも注意が必要です。



◆気温の変化予想（新潟市中央区）

昼ごろには11℃まで気温が上がるものの、午後は強い北風に変わって気温が急降下する見込みです。全県的に同じ気温の傾向で、日中は雨のところも、夜はミゾレや雪に変わるでしょう。



路面状況が悪くなるところがありそうです。足元には十分注意をしてください。





では、各地の詳しい天気をお伝えします。



◆警報・注意報

現在、沿岸部に波浪注意報、上・中・下越の広い範囲に濃霧・ナダレ注意報が発表されています。



◆1月17日(土)天気

・上越地方

午前中は晴れるところも、午後は各地で雨や雷雨になるでしょう。

山沿いでも雨が降るため、ナダレや落雪に注意が必要です。



・中越地方

天気が下り坂で、午後はまとまった雨が降るでしょう。

山沿いを中心にミゾレや雪に変わる時間もありますが、新たに大きく積もることはない見込みです。



・長岡市と三条市周辺

昼ごろから次第に雨の範囲が広がり、夕方には本降りになるでしょう。

また、、最高気温は11℃前後まで上がりますが、夜は気温が急降下し雪が混じるところもありそうです。



・下越：新潟市周辺と佐渡

佐渡は朝から雨の降るところがあり、下越も午後は各地に雨雲がかかりそうです。

また、昼ごろから強い風が吹きつけてグッと気温が下がるでしょう。



・下越：村上市から聖籠町

朝からスッキリしない空模様で、昼前後は雨脚が強まるでしょう。

夜は所々で雪が降るため、路面状況の変化に注意が必要です。



◆風と波

各地で次第に風が強まり、下越と佐渡は昼ごろから荒れた天気になるでしょう。

波の高さは、上・中越でのち2.5m、下越・佐渡でのち3mの予想です。



◆週間予報

18日(日)・19日(月)は所々で雪が降りますが、あまり強い降り方にはならない見込みです。

一方、20日(火)からは強烈な寒波が襲来し、連日雪が降るでしょう。

平地も含めて【警報級の大雪】になる日もありそうです。



◆17日(土)の北信越の天気

北陸3県は不安定な空模様で、所々で雨や雷雨になるでしょう。

長野県はおおむね晴れますが、北部の山沿いはにわか雪やにわか雨がありそうです。



来週は平地でも大雪になるところがありそうです。最新の気象情報に十分注意をしてください。