日経225先物：16日19時＝130円安、5万3930円
16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万3930円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては6.17円安。出来高は1733枚となっている。
TOPIX先物期近は3659.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.82ポイント高で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 53930 -130 1733
日経225mini 53930 -130 23259
TOPIX先物 3659.5 -9 2032
JPX日経400先物 32965 +5 401
グロース指数先物 718 -1 52
東証REIT指数先物 売買不成立
