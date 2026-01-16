　16日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比130円安の5万3930円と大幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万3936.17円に対しては6.17円安。出来高は1733枚となっている。

　TOPIX先物期近は3659.5ポイントと前日比9ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.82ポイント高で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 53930　　　　　-130　　　　1733
日経225mini 　　　　　　 53930　　　　　-130　　　 23259
TOPIX先物 　　　　　　　3659.5　　　　　　-9　　　　2032
JPX日経400先物　　　　　 32965　　　　　　+5　　　　 401
グロース指数先物　　　　　 718　　　　　　-1　　　　　52
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース