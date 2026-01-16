日本武道館での全国大会への出場をかけてこの週末、高校柔道の県予選が開かれます。

16日は、男女団体戦の注目校＜女子＞を紹介します。女子の団体戦は、先鋒(せんぽう)と中堅に体重制限があるのがこの大会の特徴で『大・小』様々なタイプの有力選手をそろえる必要があります。



これまでも全国の舞台をかけ、しのぎを削ってきた2校が今年も優勝候補に挙げられています。





【新潟第一】

2025年の優勝校で、4年連続の全国大会を狙います。

新チーム結成後、初めて迎えた去年『秋の県大会』でも団体戦を制し、今年も第1シードにエントリーされました。



■新潟第一 丸山剛広監督

「どれだけのことを準備していかなければいけないとか、どれだけのことをやっていかなければいけないかというのは先輩たちの姿を見てよく理解してくれているので、そういう意味ではいい形でバトンが受け継がれていると思う。」





〝4連覇〟のカギを握るのが、ベンチ入り5人のうち最大4人を占めるかもしれない1年生の存在です。



先鋒を務める予定の藤川裕奈選手は、2025年夏に52kg級・個人戦でインターハイに出場。さらに、秋の県大会も同じ階級で優勝し、1年生ながらすでに2回 県大会を制しています。



■新潟第一 藤川裕奈選手(1年)

「全国を経験させてもらって雰囲気とかも感じさせてもらって、新潟県でもより強くなりたいと思いました。自分はプレッシャーに強いほうなので、最後までやり切りたいと思います。」





そして、中堅を任される金澤紅選手は、秋の県大会63kg級で優勝。

大将で起用される予定の五十嵐稀空選手は、78kg級でベスト4に進出。



対戦相手にもよりますが、今年は『オール1年生』で大会4連覇に挑む可能性もあります。



■新潟第一 坂井音迦主将(2年)

「先輩たちが築いてくださった伝統があるので、私たちで終わらせるわけにはいかない。しっかり今年で勝ち切って4連覇目指したいと思います。」





全国大会を目指す高校柔道選手たちの熱戦は、今週末17日(土)に男女団体戦、18日(日)に個人戦が新潟市の鳥屋野総合体育館で開催されます。