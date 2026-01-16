日本武道館での全国大会への出場をかけてこの週末、高校柔道の県予選が開かれます。

16日は、男女団体戦の注目校＜女子＞を紹介します。女子の団体戦は、先鋒(せんぽう)と中堅に体重制限があるのがこの大会の特徴で『大・小』様々なタイプの有力選手をそろえる必要があります。



これまでも全国の舞台をかけ、しのぎを削ってきた2校が今年も優勝候補に挙げられています。





【開志国際】

4連覇を狙う新潟第一を追うのが、トーナメントの第2シード『開志国際』。

全国高校柔道選手権の県予選は、過去3年連続で準優勝。今年こそは決勝の壁を破り、4年ぶりの全国の舞台を狙います。



その原動力となるのが、2025年の悔しさを知る2年生です。

去年からの団体戦のメンバー・櫻井ことみ選手は、1年生だった去年 決勝で先鋒として出場するも敗戦。チームに勢いをつけることができませんでした。



■開志国際 櫻井ことみ選手(2年)

「去年は自分の役割をしっかり果たすことができなかったので、今年はチームを勝ちに導けるような試合をしたいです。」



今年は、63kg以下の中堅戦で出場。減量の必要がないため本来の力を発揮できそうです。





そして、チームの副キャプテン・酒井万愛選手は、去年はベンチ入りをしたものの出場機会に恵まれませんでした。今年は、2025年秋の県大会の78kg級の女王として、万を持して大将として試合に臨む予定です。



■開志国際 酒井万愛選手(2年)

「先輩たちの悔しさがすごい伝わってきたので、先輩たちの思いも背負って試合を勝ち切りたい。」





毎年優勝候補に上げられるものの、あと一歩のところで全国を逃してきた『開志国際』。

今年は、攻めの意識を徹底し優勝を狙います。



■開志国際 百井優佳監督

「全体として攻めを徹底した試合をしてもらえれば、勝つチャンス・リベンジを果たすチャンスはあると思います。」



全国大会を目指す高校柔道選手たちの熱戦は、今週末17日(土)に男女団体戦、18日(日)に個人戦が新潟市の鳥屋野総合体育館で開催されます。