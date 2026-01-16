【WWE】SMACK DOWN（1月9日・日本時間10日／ドイツ・ベルリン）

2度目の戴冠を果たした日本人女子王者が、介入まみれの初防衛。本格ヒールとして歩み出すも、その強引すぎる決着方法に賛否が渦巻いている。

ドイツ・ベルリンで開催されたWWE『SmackDown』にて、新女子US王者ジュリアがアレクサ・ブリスと対戦し初防衛に成功。王座奪取から1週間、ジュリアは正攻法の強さ以上に、観客の敵意を一身に集める「本格ヒール」としてのふてぶてしい存在感を際立たせたが、2度目の政権維持への課題も浮き彫りとなった。

急遽決定したベテラン・アレクサとの防衛戦。入場シーンからジュリアには花道でドイツのファンからブーイングの洗礼を受ける。観客が差し出したアレクサのトレードマークのぬいぐるみを引っ叩き、至近距離の“ブー”にもスカした態度で塩対応。「ブーイング貰ってるな」「おおブーイングでてる」とファンが反応するほどの客いじりを見せ、会場の敵意を煽ってみせた。

試合は鋭いスープレックスなどで攻勢をかける場面もあったが、アレクサ優勢の空気をことごとくエプロンサイドで潰す、セコンドのキアナ・ジェームズによる執拗な介入がファンの苛立ちを加速させる。キアナは少なくとも3回にわたりレフェリーの目を盗んで攻撃を加え、王者の防衛をサポート。終盤、キアナを張り手一閃で排除に成功しアレクサが勝機を掴むも、試合前にバックステージでひと悶着あったラッシュ・レジェンドが背後から突き落として介入。さらにナイア・ジャックスがリングサイドへ現れ威圧する。この混乱に乗じ、ジュリアはノーザンライト・ボムで3カウントを強奪した。

その後のナイア＆ラッシュのアレクサへの制裁も相まって、決着後も会場ではジュリア＆キアナに執拗なブーイングの嵐。ファンからは「2度目のUS王座戴冠がようやく“本格ヒール王者”としてスタートした」と新たなキャラクター像を支持する声がある一方、特に海外ファンからは「ジュリアがここまで他人の手を借りないと勝てないように見える介入劇はやり過ぎ」「“多人数介入＋反則頼み”が前面に出てしまい、せっかくの新王者を安っぽく見せている」といった、実力派ゆえの物足りなさを訴える反応も目立った。

中継でもABEMAの解説・もりお氏は「一度目のUS王座戴冠は133日2度の防衛で終わってしまったんですけど、本人は“思い描く王者像とは程遠かった”と言ってますね」と、彼女が抱く理想に言及。清野茂樹アナウンサーは「ジュリアはまた長期政権を築くことができるかが今回のポイント」とコメントするなど、結果よりインパクトある内容が求められる状況だ。

今回のジュリア勝利は幸先良い防衛ロードの序章であると同時に、ファンが抱く「介入ありきの決着への不満」というクオリティを巡る課題も突きつけられた形である。WWE公式も介入の事実を勝敗の鍵として強調しており、本格ヒールとしての立ち位置を確立した今、いかにして批判を実力でねじ伏せていくか。第2期政権の真価が問われるのはこれからだ。

