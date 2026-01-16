Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は前日、記録的大勝を果たした首位のEX風林火山。今夜の結果次第では、昨シーズンに赤坂ドリブンズが到達した夢の4ケタプラスに手が届く。先発は今や絶対的エースになっている永井孝典（最高位戦）だ。

【映像】EX風林火山、今夜も大爆発か？

前日は第1試合で二階堂亜樹（連盟）が快勝、さらに第2試合で内川幸太郎（連盟）が10万点オーバーの大勝を果たした。競り合っていた2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部を置き去りにする形で、プラスはついに900ポイント台に。このままさらに突き抜けるか。

【1月16日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人1位 ＋536.3

KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人10位 ＋172.5

TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人26位 ▲56.6

BEAST X・下石戟（協会）個人2位 ＋399.5

【1月15日終了時点での成績】

1位 EX風林火山 ＋904.2（78/120）

2位 KONAMI麻雀格闘倶楽部 ＋526.2（78/120）

3位 BEAST X ＋220.4（78/120）

4位 TEAM雷電 ＋58.5（78/120）

5位 セガサミーフェニックス ＋34.4（78/120）

6位 赤坂ドリブンズ ▲94.4（78/120）

7位 渋谷ABEMAS ▲221.4（80/120）

8位 KADOKAWAサクラナイツ ▲396.2（76/120）

9位 EARTH JETS ▲431.8（78/120）

10位 U-NEXT Pirates ▲599.9（82/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

