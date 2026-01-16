　Mリーグ機構は「大和証券Mリーグ2025-26」、1月16日の第1試合に出場する4選手を発表した。注目は前日、記録的大勝を果たした首位のEX風林火山。今夜の結果次第では、昨シーズンに赤坂ドリブンズが到達した夢の4ケタプラスに手が届く。先発は今や絶対的エースになっている永井孝典（最高位戦）だ。

【映像】EX風林火山、今夜も大爆発か？

　前日は第1試合で二階堂亜樹（連盟）が快勝、さらに第2試合で内川幸太郎（連盟）が10万点オーバーの大勝を果たした。競り合っていた2位・KONAMI麻雀格闘倶楽部を置き去りにする形で、プラスはついに900ポイント台に。このままさらに突き抜けるか。

【1月16日第1試合】

EX風林火山・永井孝典（最高位戦）個人1位　＋536.3
KONAMI麻雀格闘倶楽部・伊達朱里紗（連盟）個人10位　＋172.5
TEAM雷電・瀬戸熊直樹（連盟）個人26位　▲56.6
BEAST X・下石戟（協会）個人2位　＋399.5

【1月15日終了時点での成績】

1位　EX風林火山　＋904.2（78/120）
2位　KONAMI麻雀格闘倶楽部　＋526.2（78/120）
3位　BEAST X　＋220.4（78/120）
4位　TEAM雷電　＋58.5（78/120）
5位　セガサミーフェニックス　＋34.4（78/120）
6位　赤坂ドリブンズ　▲94.4（78/120）
7位　渋谷ABEMAS　▲221.4（80/120）
8位　KADOKAWAサクラナイツ　▲396.2（76/120）
9位　EARTH JETS　▲431.8（78/120）
10位　U-NEXT Pirates　▲599.9（82/120）

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ　2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。
（ABEMA／麻雀チャンネルより）
 