俳優・中島裕翔（32）が16日、大阪ステーションシティシネマ（大阪市北区）で行われた主演を務めるWOWOW「連続ドラマW シリウスの反証」（土曜後10・00）の舞台あいさつ・第1話特別上映会に登場。体調回復を報告した。

7日に都内で開催予定だった同作の完成報告会は、中島の体調不良に伴い前日に中止が発表された。

10日には自身のインスタグラムでストーリーズに「先日の完成報告会を楽しみにしてくださった皆様、ならびにスタッフ・取材の皆様、ご迷惑とご心配をおかけして誠に申し訳ございませんでした」と謝罪文を投稿していた。

リベンジとなるステージで、中島は「先日のイベントは私の体調の都合で休ませてもらって、すみませんでした」とあらためて頭を下げ、「いろいろ流行ってるんで、皆さんも気をつけてください」と呼びかけた。

また、「今日こそは！と体調を万全にしてきました」と全快をアピールし、「どなたかから豚まんの差し入れがあったので、帰りの新幹線で食べようかなと。においますかね？」と言って、笑わせた。

同作は、人気作家・大門剛明が描く同名小説が原作の社会派ミステリー。中島演じる弁護士らがえん罪救済に挑む、正義と真実をめぐる熱き戦いを描く。10日に放送、配信がスタート。共演に仁村紗和ら。全5話。