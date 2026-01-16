アイドルグループ「≠ME」の川中子奈月心（20）、「≒JOY」の逢田珠里依（20）、江角怜音（20）、大西葵（20）、山田杏佳（19）が16日、都内で「二十歳のつどい 2026」に出席した。

5人は「ペガサス世代」と自称。川中子は「私たちの干支は酉（とり）で、今年は馬じゃないですか。馬と鳥でペガサスのようにたくましく羽ばたいていけるような1年にしたい」と意気込んだ。

グループ最年少の川中子は、盛大に誕生日を祝われたそうで「メンバーがサプライズでパーティーしてくれて、指原さんがスペシャルゲストとして来てくださったりとか、素敵な誕生日会を開いていただきました」と告白。指原からはスニーカーをプレゼントされたと明かし「履けなくて、家に飾ってます。ゴツゴツした装飾がついててかわいくて」と恐縮しつつも喜んだ。

逢田は「車の免許を二十歳の節目に取れたらいいなというのと、歌を歌う仕事というか、ミュージカルとかそういったものにも挑戦、勉強していけたら」と夢を描いた。

2月に4枚目のシングル発売を控える≒JOY。江角は「日本中の方がニアジョイのことを好きになっていただけるんじゃないかなってほどに、いろんな方をニアジョイ色に染めたいと思います」と力を込めた。