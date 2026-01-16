「ノルディックスキー・ジャンプ男子Ｗ杯札幌大会」（１６日、大倉山ジャンプ競技場）

予選（ヒルサイズ＝ＨＳ１３７メートル）が行われた。２２年北京五輪ノーマルヒル金メダルの小林陵侑（チームＲＯＹ）は、１３９メートルの１４０・８点で首位通過し、１７日の本戦に進んだ。「（コンディションは）よく分からないっすね」と首をかしげたが、それでもヒルサイズ超えのビッグジャンプ。「イメージも間に合った。修正はできているので悪くない」と淡々と振り返った。

今季はここまで個人２勝を含めて６度の表彰台。昨季はＷ杯・札幌大会２連勝をきっかけに調子を上げ、世界選手権銅メダルをつかんだ。ミラノ・コルティナ五輪の開幕まで３週間を迎えた今、同じ流れでブーストをかけていきたい。

ジャンプ週間第３週を兼ねたワールドカップ個人第１４戦で二階堂蓮（日本ビール）が優勝するなど、五輪に向けてチームとして勢いが加速している日本。エースは「盛り上がっているし、蓮は総合（順位）もすぐ後ろ。まだ負けられないですね」と闘争心を燃やす。１７日の本戦と、１８日の個人１８戦に向け、「あと５本良いジャンプしたい」と思い描いた。