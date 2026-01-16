Photo ：ヤマダユウス型

スモールスタートで味わえる、所有欲を満たす喜び。

Nothingの現行スマホには、フラッグシップの「Phone (3)」、ミドルモデルの「Phone (3a)」が揃っています。

ここに新たに加わったのが、2026年1月15日に発売された「Phone (3a) Lite」です。RAM8GB、ストレージ128GBモデルのみ。

立ち位置としては、ミドルモデルよりもさらに手頃なエントリー層を担うモデルとなります。「(3a)がその枠だったのでは…？」と思う気持ちもありますが、それぞれの価格を比べてみるとなかなかのコスパ差なんですよ。

Phone (3a)…公式ストアで5万4800円〜、楽天モバイルで最安2万4900円〜 Phone (3a) Lite…公式ストアで4万2800円〜、楽天モバイルで最安1万6890円〜

しかも楽天モバイルは下取りやキャンペーンなどでさらにお安くなる可能性すらある。エントリーらしく、安さは突き抜けてますね！

Photo: ヤマダユウス型

では肝心のスペックや使い心地はどうだったのか。使ってみた実感としては「これでOKという人もいるだろうし、価格に対して質が良い」という印象でした。

3万円前後でこの持ち心地は、文句無し

Photo: ヤマダユウス型

「Phone (3a) Lite」のディスプレイは、6.67インチのフレキシブルAMOLED、リフレッシュレート120Hz、解像度はFHD+。

スペックとしては「Phone (3a)」と同じですし、操作性や見応えもミドル〜上位機種と大差なし。一昔前の「まぁエントリークラスだもんね＾＾；」的な残念感はありません。色表現も良いですね。

Photo: ヤマダユウス型

Nothingの個性でもある、背面デザイン。透明ガラスと幾何的なパターンは「Phone (3a) Lite」にも受け継がれています。ただしデザイン要素は抑えられていて、良い意味で悪目立ちしなくなりました。普段使いしやすくなったとも言えるし、やや没個性に振ったとも言える。

かといってエントリーモデルめいた「あ、板ですね…」な退屈なスタイルに留まっていないのが、このモデルの面白いところ。

デザインに手を入れているのが目で見てわかるので、視覚的な面白さ、満足感もある。そこがほかのエントリースマホと一線を画す点です。やはり透明というのはわかりやすいデザインアイコンですね。

Photo: ヤマダユウス型

側面にはNothingのAIアプリ「Essential Space」を一発起動できる物理キー「Essential Key」があります。上位機種と変わらず物理キーを搭載してくれているのは嬉しい。Essential Space自体はまだ開発途上なアプリですが、他の機能を割り当てるなどユーザー側でアレンジするのもヨシ。

Photo: ヤマダユウス型

透明に次ぐ個性であったLEDライトは、シンプルな点光源に簡略化されました。この「Glyphライト」は通知などを点滅パターンで知らせてくれますが、ほかのNothingスマホよりも控えめなおかげでわりと普段使いできそうな予感です。思えば「Phone (3)」も「Phone (3a)」も、ライトの仕様はそれぞれ異なっていますね。

さすがにスペックは、エントリーらしく

SoC（システム・オン・チップ）にはミドル向けのMediaTek Dimensity 7300 Proを採用。Nothingのサブブランドから出ている「CMF Phone 2 Pro」も同じものを採用しています。

Photo: ヤマダユウス型

まず、最新のスマホゲームは厳しいです。『ゼンレスゾーンゼロ』を最低画質+30fpsにしても、カックカク。「Phone (3a)」ではここまでカクつくことはなかったので、ミドルとエントリーの明確な性能差といえるでしょう。

アプリ操作やブラウジングはストレスなし。サクサク起動ってほどではありませんが、極端に遅いという印象もありません。普段使いする上では支障なし。

Screenshot: ヤマダユウス型

AnTuTuベンチマークでの結果はこんな感じ。ベンチスコア879620は、最新ゲームにはやや物足りないですね。web処理の快適さを測るブラウザテストでは54964と出ましたが、この価格のスマホでは標準的な快適度といえます。

超接近のマクロ撮影を楽しもう

最後はカメラ機能を見ていきましょう。メインカメラ50MP+超広角8MP+マクロ（最短4cm）の、トリプルレンズ構成。最近トレンド気味な望遠レンズは、あえての非搭載です。

Photo: ヤマダユウス型

撮って出しの写真はこんな感じ。やや軟調傾向ですが、後述するフィルターが充実しているのでデフォルトの絵としては悪くない。むしろ価格を思えば良いディテールが出てますし、本気出せば50MPまで高画質化ができるのもエライ。

Screenshot: ヤマダユウス型

NothingのカメラはLUT（.cube）を読み込めるのが特徴。無償配布されているものを導入してみたり、自分で色を作り込んでいくのもカメラ沼への第一歩です。Nothingならではのレンチキュラーフィルターもちゃんとありますね。プリセットを作っていくのも面白そうだ（Phone (3a)のときは面白かったので）。

Photo: ヤマダユウス型

「Phone (3a) Lite」にしかない撮影体験が、最短4cmまで近寄れるマクロ撮影です。4cmともなると撮影しているスマホの影も気になるレベルですが…。

Photo: ヤマダユウス型

うまく撮れればスマホらしからぬ印象的な一枚を生み出せます。画質的には周辺の歪みやマクロゆえの手ブレも気になってきますが、これほど寄れるカメラを持ち歩けるのは可能性を感じますね。

費用対「モノ満足」が高いスマホ

SoCやRAMをはじめ、性能面はエントリーらしい体験。ですがディスプレイやハードウェアデザインなど、見た目や体験に関わる部分の満足度は価格以上でした。総評として、価格以上に良い思いができるスマホ、という感じです。

Photo: ヤマダユウス型

「ゲームはやらないから高性能なスマホは不要。でもシンプルすぎるのもなぁ」な人には、バチコリと刺さる一台でしょう。旅行やアウトドア、学生向けスマホとしての有用性もありそうですね。

また、本体ストレージ容量は128GB固定ですが、microSDカードで最大2TBまで拡張できます。記録用の写真を溜め込んだり、映画などをDLして長距離の移動時に楽しむのもヨシ。

見た目の良いスマホが、価格もめちゃ安い。

あまりにもシンプルな理屈ですが、スペックには表れない所有の喜びを満たしてくれるのは、デザインなんだなぁと改めて実感できました。やはり良いですね、Nothingのこの方向性。