¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÏÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤ëÂ¸ºß¤À¤¬¡¢¤¤¤¶ºÇ½é¤Î1ËÜ¤òÁª¤Ü¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ÎÁªÂò¤Ï°Õ³°¤ÈÆñ¤·¤¤¡£¥â¥Ç¥ë¤Î·ÏÉè¤ÏÉý¹¤¯¡¢Ç¯Âå¤ä»ÅÍÍ¡¢¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ç¤â°õ¾Ý¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¤«¤é¤À¡£
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿ÌÂ¤¤¤Ë±þ¤¨¤ë¤Ù¤¯¡¢Ãæ¸Å»Ô¾ì¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿¥×¥í¤ÎÌÜÍø¤¤¬¡È¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡É¤È¤·¤Æ¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤¥â¥Ç¥ë¤ò¸·Áª¡£¸¶ÅÀ¤ò¼õ¤±·Ñ¤°ÄêÈÖ¤«¤é¡¢¾¯¤·¸ÄÀ¤Î¸÷¤ë°ìËÜ¤Þ¤Ç¡¢Ä¹¤¯ÉÕ¤¹ç¤¨¤ë»ëÅÀ¤Ç3ËÜ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
º£½µ¤Î¡Ö¼ê¤¬ÆÏ¤¯¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¡×
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I 124270 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
2021Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I¡¢Ref.124270¡£¥±¡¼¥¹¥µ¥¤¥º¤¬ÅÁÅýÅª¤Ê36mm¤Ø¤È²óµ¢¤·¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Þ¤·¤¿¡£»ëÇ§À¤Î¹â¤¤¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥ë¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê3¡¦6¡¦9¥¢¥é¥Ó¥¢¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ï·øÏ´¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤ë3Ï¢¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤òÁõÃå¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢Ìó70»þ´Ö¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥¶¡¼¥Ö¤È¹â¤¤ÂÑ¼§À¡¢ÂÑ¾×·âÀ¤òÈ÷¤¨¤¿¼«¼ÒÀ½¥¥ã¥ê¥Ð¡¼3230¤òÅëºÜ¡£¸¶ÅÀ¤Î¥µ¥¤¥º´¶¤ËºÇ¿·µ»½Ñ¤¬Í»¹ç¤·¤¿¡¢¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º³èÌö¤¹¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I 124270 SS ¼«Æ°´¬ ¥é¥ó¥À¥àÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,400,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I
ÄÌ¾Î¡¡¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I
·¿¼°¡¡124270
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 19.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯/3.6.9
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2024Ç¯2·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥é¥ó¥À¥àÈÖ¡£µ¡Ç½ÅÀ¸¡¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¸¶ÅÀ¤È¤â¸À¤¨¤ë¥¨¥¯¥¹¥×¥í¡¼¥é¡¼I¡¢¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Î¡Ö124270¡×¤Ç¤¹¡£36mm¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ï¡¢¥¹¡¼¥Ä¤ÎÂµ¸ý¤ËÈþ¤·¤¯¼ý¤Þ¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢T¥·¥ã¥Ä°ìËç¤Î¥«¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Þ¤Ç´°àú¤Ë°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤ëËüÇ½¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2024Ç¯2·îÆüÉÕ¤È¤¤¤¦¡¢¶Ë¤á¤Æ¹âÇ¯¼°¤Ê¸ÄÂÎ¡£ÊÝ¾Ú½ñ¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í¤Ë¤è¤ëµ¡Ç½ÅÀ¸¡¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËüÁ´¤Î¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¤ë°Â¿´´¶¤Ï³ÊÊÌ¤Ç¤¹¡£Î®¹Ô¤Ëº¸±¦¤µ¤ì¤º¡¢¤³¤ì°ìËÜ¤ÇÁ´¤Æ¤Î¥·¡¼¥ó¤ò¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¤ëºÇ¹â¤ÎÁêËÀ¤ò¡¢¤¼¤Ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¿¡¼¥Î¥°¥é¥Õ 116264Ž¥5 SSxWG ¼«Æ°´¬ FÈÖ
1945Ç¯¤ÎÅÐ¾ì°ÊÍè¡¢¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ·¯Î×¤¹¤ë¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡£Åö¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥¿¡¼¥Î¥°¥é¥Õ¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÎòÂå¤Î¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¤ÇÍ£°ì¡¢Î¾Êý¸þ²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¤òÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥ÉÀ½¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥Ã¥É¥Ù¥¼¥ë¤Ë¤Ï10Ê¬¹ï¤ß¤ÎÌÜÀ¹¤ê¤ò¹ï°õ¤·¡¢¼ÂÍÑÀ¤È²Ú¤ä¤«¤µ¤òÎ¾Î©¡£Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ö¥ë¡¼¥À¥¤¥ä¥ë¤Ë±Ç¤¨¤ëÀÖ¤¤ÉÃ¿Ë¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤¬¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¸ÄÀ¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Þ¤¹¡£5Ï¢¤Î¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¼ê¼ó¤Ë¤·¤Ê¤ä¤«¤ËÆëÀ÷¤à°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¿¡¼¥Î¥°¥é¥Õ 116264Ž¥5 SSxWG ¼«Æ°´¬ FÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,500,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥¿¡¼¥Î¥°¥é¥Õ
ÄÌ¾Î¡¡¥¿¡¼¥Î¥°¥é¥Õ
·¿¼°¡¡116264¡¦5
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë x ¥Û¥ï¥¤¥È¥´¡¼¥ë¥É¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18.5cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥ë¡¼
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2005Ç¯12·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡Ì¾¸Å²°ËÜÅ¹ ËÜ´Û
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡¥¬¥é¥¹¤Ë·ç¤±¤¢¤ê¡£Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£2003-2005Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
ÅÁÅýÅª¤Ê¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¤Ë¥¹¥Ý¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê²óÅ¾¥Ù¥¼¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡Ö¥¿¡¼¥Î¥°¥é¥Õ¡×¤Ç¤¹¡£¥Í¥¤¥Ó¡¼Ê¸»úÈ×¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢ÀÖ¤¤ÉÃ¿Ë¤È¥«¥ì¥ó¥À¡¼¤Îº¹¤·¿§¤¬¡¢Í·¤Ó¿´¤Ë°î¤ì¤¿¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¸¥å¥Ó¥ê¡¼¥Ö¥ì¥¹¤Îµ¤ÉÊ¤¬²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤â³Ê¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡¢»ä¤âÂç¹¥¤¤Ê°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤ÏÀºÅÙÄ´À°¤È³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÊý¤Ç¤â°Â¿´¤·¤Æ»È¤¤»Ï¤á¤é¤ì¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¤Ë¶Ï¤«¤Ê·ç¤±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2005Ç¯Åö»þ¤ÎÊÝ¾Ú½ñ¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë´õ¾¯¤Ê¸ÄÂÎ¡£¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ï¤Ê¤¤ÆÈÁÏÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¡¢¤¼¤ÒºÇ½é¤ÎÁêËÀ¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 116200 SS ¼«Æ°´¬ ZÈÖ
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î²¦Æ»¡Ö¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡×¡£¤³¤Á¤é¤Ï2005Ç¯¤«¤é2018Ç¯º¢¤Þ¤ÇÀ¸»º¤µ¤ì¤¿Ref.116200¤Ç¤¹¡£¥Ý¥ê¥Ã¥·¥å¤µ¤ì¤¿¥¹¥à¡¼¥¹¥Ù¥¼¥ë¤È¥½¥ê¥Ã¥É¥Ñ¡¼¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤¬¡¢¸½ÂåÅª¤Ç·øÏ´¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¿®ÍêÀ¤Î¹â¤¤¼«Æ°´¬Ì¾µ¡Cal.3135¤òÅëºÜ¡£³°¼þ¤ËÇÛ¤µ¤ì¤¿¥í¡¼¥Þ¿ô»ú¤¬¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤ËÍÏ¤±¹þ¤à¿Íµ¤¤ÎÀ¸»º½ªÎ»¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È 116200 SS ¼«Æ°´¬ ZÈÖ
ÈÎÇä²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡1,200,000±ß
¥¢¥¤¥Æ¥àÌ¾¡¡¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹ ¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
ÄÌ¾Î¡¡¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È
·¿¼°¡¡116200
ÁÇºà¡¡¥±¡¼¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë¡¢¥Ö¥ì¥¹: ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥¹¥Á¡¼¥ë
¾¦ÉÊ¥é¥ó¥¯¡¡Ãæ¸ÅÉÊA¡¢»ÈÍÑ´¶¤Î¾¯¤Ê¤¤¤¤ì¤¤¤ÊÃæ¸ÅÉÊ
ÀÊÌ¥¿¥¤¥×¡¡¥á¥ó¥º
¥µ¥¤¥º¡¡¥±¡¼¥¹·ÂÌó: 36mm ÏÓ¼þ¤êºÇÂçÌó: 18cm
¥«¥é¡¼¡¡Ê¸»úÈ×¥«¥é¡¼: ¥Ö¥é¥Ã¥¯
ÉÕÂ°ÉÊ¡¡½ãÀµ¥Ü¥Ã¥¯¥¹ ÊÝ¾Ú½ñ ¢¨ÊÝ¾Ú½ñÆüÉÕ2007Ç¯3·î
ÊÝ¾Ú´ü´Ö¡¡12¥õ·î
ÆÃµ»ö¹à¡¡¼«Æ°´¬ ËÉ¿å
ºß¸ËÅ¹ÊÞ¡¡KOMEHYO YOKOHAMA
¾ÜºÙÀâÌÀ¡¡Â¿¾¯¾®½ý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¤¤ì¤¤¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£ÊÝ¾Ú½ñ¤ËÅÉ¤êÄÙ¤·²Õ½ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£2006-2007Ç¯¤´¤íÀ½Â¤¡£ÀºÅÙÄ´À°¡¢³°Áõ»Å¾å¤²¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨ÉÕÂ°ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢½ý¡¦±ø¤ì¡¦Îô²½¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥ì¥Ã¥¯¥¹¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖÍýÍ³
¥Ç¥¤¥È¥¸¥ã¥¹¥È¡Ö116200¡×¤Ï¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¥Ù¥¼¥ë¤È¥ª¥¤¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¹µ¤¨¤á¤ÊÈþ¤·¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¡¢¤³¤Á¤é¤â¥·¡¼¥ó¤òÁª¤Ð¤º³èÌö¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìËÜ¤Ç¤¹¡£
¤³¤Á¤é¤Ï2007Ç¯À½Â¤¤Î¸ÄÂÎ¤Ç¤¹¤¬¡¢¥×¥í¤Î¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀºÅÙÄ´À°¡¦³°Áõ»Å¾å¤²¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯Ê¸»úÈ×¤Ï¤É¤ó¤Ê¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ë¤â¹ç¤ï¤»¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Éý¹¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤Ë¤â¤ª´«¤á¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£20Ç¯¡¢30Ç¯¤È»þ¤ò·Ð¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤ÉáÊ×Åª¤Ê²ÁÃÍ¤ò¡¢¤¼¤Ò¤¢¤Ê¤¿¤ÎÏÓ¸µ¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ê¥³¥áÊ¼¡¡Ä»µï ¿¿¡Ë ¡¡
