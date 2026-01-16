Amazonで毎日開催されているタイムセール。毎日使う日用品や食品、大型家電など、さまざまな商品がセール価格で販売されています。

‎生活家電もいろいろセールに登場。‎Roborockのロボット掃除機「roborock Q10V」は、42%オフの28,799円（税込）で販売中です。

roborock(ロボロック) Q10V ロボット掃除機 水拭き両用 10000Pa圧倒的吸引力 【2025高総合力モデル】 お掃除ロボット デュアル毛絡まり防止システム Reactive Tech障害物回避機能 LiDARナビゲーション カーペット自動検知 モップ自動リフトアップ 吸引後水拭きモード 4枚マップ保存可能 部屋別カスタマイズ roborock \28,799 （2026/01/16 16:21時点 | Amazon調べ） Amazon ポチップ ポチップ

強力な吸引力が魅力的なロボット掃除機がセールに

↑roborock「roborock Q10V」

「roborock Q10V」は、最大10,000Paの超強力吸引が魅力のロボット掃除機。2025年に発売されたばかりのモデルですが、早くもセール価格になっています！

大きな特徴はやはりその吸引力。10,000Paの吸引力により掃除効率が高く、毛やゴミの絡まりを防ぐ2種類のブラシを搭載しており、吸引力をキープしながら手入れの手間を減らしてくれます。

吸引だけでなく水拭き掃除も可能で、「VibraRise 2.0モップシステム」による1分間に最大3,000回の高速振動を実現。こびりついた汚れもしっかり拭き取ってくれるほか、カーペットを検知すると自動でモップを最大8mm持ち上げるため、床以外の部分が必要以上に濡れることを防いでくれます。

また、高精度のスキャンが可能な「LiDARナビゲーション」と「Reactive Tech障害物回避センサー」を搭載し、暗い場所や家具の隙間でもぶつかることなく効率なルートで掃除してくれるそう。最大4つの3Dマップを登録できるため、複数フロアの掃除にも対応可能です。加えて、掃除途中に充電が少なくなると自動で充電ドックに戻って充電し、バッテリーの回復後に中断した場所から掃除を再開してくれるのもうれしいポイント。

アプリと連動させれば、進入禁止エリアの設定や掃除の予約、吸引力と水量の調整など、生活にあわせた細かなカスタマイズにも対応してくれます。

roborockの超吸引力ロボット掃除機はAmazonタイムセールがお買い得！

※この記事のリンクから商品を購⼊すると、売上の⼀部が販売プラットフォームからGetNavi webに還元されることがあります。

※価格などの表示内容は掲載時点のものです。在庫切れなどによって変更の可能性もありますので、詳細は商品ページを確認してください。

The post 2025年モデルが早くも42％オフ！ Roborockのロボット掃除機がAmazonタイムセールに appeared first on GetNavi web ゲットナビ.