ロフトベッドに集う5匹のニャンズ。その中心には、飼い主さんご家族の息子さんの姿があって……。

ニャンズと過ごす穏やかな冬のひとときを記録した動画は公開後わずか9日で4.9万再生を達成するとともに、「息子さんの猫好かれ力すごいな…科学的に解明して欲しい」「むちゃくちゃかわいい以外の感想がでてこない」との反響が殺到しています。

【動画：息子さんがベッドにいると、５匹のネコが集まって…想像以上に『愛されている光景』】

息子さんのもとに集まった5匹のニャンズ

先住猫『ひのき』ちゃん、保護猫『ひまわり』ちゃん、マンチカンの『秀吉』くん、ひまわりちゃん・秀吉くんカップルのもとに誕生した『豆大福』くん・『おでこ』ちゃんの日常が大人気のYouTubeチャンネル『ひのき猫』に投稿されたのは、息子さんのもとに集合するニャンズの動画です。

2025年の年末のある日、息子さんは在宅時間を楽しんでいた様子。ベッドの上でゆったりと過ごすなか、気づけばニャンズに囲まれていたようで……。

父猫から娘猫へ。ハウスの譲り合いに見えた家族の絆

動画内には、ベッド左手にて寄り添い合うひまわりちゃん・豆大福くん母子と秀吉くんが。息子さんを挟んだ右手ではひのきちゃんが掛布団の上へと体を沈めており、そばの窓辺には、おでこちゃんの姿もあったようです。

おでこちゃんがベッドに上がったのは、父猫・秀吉くんがベッド隅のキャットハウスへ潜り込んだあとのこと。おでこちゃんが一直線に足を運んだのは秀吉くんが使用中のキャットハウスで、彼女はそのまま中に入っていったそう。

キャットハウスは二匹で使用するには少々手狭なサイズ感。秀吉くんは、まるで娘猫・おでこちゃんに場所を譲るかのようにしてハウスを脱したのち、息子さんの隣にふわふわの体を横たえたとのことです。

ロフトベッドに広がるあたたかな空気

動画終盤には、母猫・ひまわりちゃんの脇腹に頬を預けてお昼寝を楽しむ豆大福くんの様子も。この日、ベッドの上に集ったニャンズは、それぞれが息子さんのそばで穏やかなひとときを過ごしたようです。

息子さんのベッドに大集合した5匹のニャンズ。幸せいっぱいの年末を捉えた動画には、「お兄ちゃんにはニャンズがリラックス出来る何かが出てるんかな」「みんな集まってお兄ちゃんを囲んでて可愛い光景」「凄いな。この好かれ力」「お兄ちゃんから猫が集まるフェロモンが…」「お兄ちゃんの猫モテ度合いが羨ましい」「お豆ちゃんがひまちゃんを枕にしてるの可愛いしヒマちゃんも受け入れてるの可愛い。息子さんは猫ちゃんたちに人気者ですね」といったコメントが殺到しています。

人気YouTubeチャンネル『ひのき猫』では、仲良しご家族と5匹のニャンズのキュートな日常を記録した動画が公開されています。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「ひのき猫」さま

執筆：2525

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。