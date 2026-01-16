フライパンでの調理中にジャンプして髭が焦げてしまった子猫さん。安全対策でキッチンの入り口に柵を設置したものの…。

子猫さん自身も驚いたまさかの事態は304万回再生の注目を集め、「え？ で笑ったｗｗｗｗｗｗｗ」「柵の向こうで足踏みしてるの可愛い」「飼い主さん優しくてホッコリ。大事にしてもらえて嬉しいにゃん」といったコメントが寄せられています。

【動画：子猫がキッチンに入れないように『柵』を設置した結果…想定外な『まさかの展開』】

子猫の髭が焦げるハプニング発生

TikTokアカウント『蒼』に投稿されたのは、キジトラ子猫「蒼（そう）」くんの姿。やんちゃボーイだという蒼くん。優しいパパさんとママさんのもとで、毎日元気いっぱい遊んでいるそうです。

ある日、ママさんの携帯にパパさんから「蒼の髭が焦げた」と連絡が入ったといいます。パパさんがキッチンでフライパンを使って調理していたときに、蒼くんがジャンプしてしまったのが原因だそう。どうやら蒼くんは、パパさんが動かすフライパンの取っ手が気になってしまったようです。

安全対策に柵を設置したものの…

パパさんから送られてきたのは、お髭がチリチリになった蒼くんの写真。本人は気にしていない様子でスヤスヤと眠っていたそうですが、ママさんは「同じことが起こらないように、対策を考えねば」と思案したそう。

蒼くんが入れないように、キッチンの入り口に柵を設置することに。これで一安心と思っていると、なんと柵の隙間から蒼くんがするりと通り抜けてしまったといいます。「え？」と驚きを隠せなかったというママさん。まだ子猫で身体が小さな蒼くんには、柵の隙間が広すぎたようです。

ママとパパに守られて幸せ

蒼くんが通り抜けた箇所に段ボールを貼って、今度こそキッチンへの侵入を防げるようになったそう。ところが、柵の前にはキッチンに入りたそうな蒼くんの姿が…。「ナー、ナー」と鳴きながら柵の前で前足をフミフミ。「入れて、入れて」と訴えているようだったのだとか。

「危険だから我慢してね」とママさん。いくらキッチンに入りたそうでも、蒼くんの安全が第一。キッチンの柵を蒼くんが乗り越えられるようになったら、また対策を考えるそうです。ママとパパに大切に育てられて、幸せいっぱいの蒼くんなのでした。

投稿には、「柵を設置して秒で突破されるのが面白すぎるw」「スッて入った瞬間大爆笑してしまいました」「素敵な飼い主様」「危ないと思ったら直ぐに対策して守ってくれる飼い主さんで猫ちゃんも幸せそう」といったコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『蒼』には、今回紹介した蒼くんが日々成長していく姿が投稿されています。

