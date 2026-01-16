Åìµ·½¨¼ù¡¢·ã¥·¥ÖÄ¶Â®¤Î¡È¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É¡ÉAMG500E¤Ç½¸²ñ»²²Ã¡ÖÈô¤ÓÀÚ¤ê¤Î²ÃÂ®¤Ç¤¹¡×°¦¼ÖÂ¿¿ô¡¢¥Û¥ó¥ÀCB750F¤â
¡¡²í³Ú»Õ¡¦Åìµ·½¨¼ù(66)¤¬12Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢·ã¥·¥Ö¤Î°¦¼Ö¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸«¤¿ÌÜ¤Ï¥·¥Ö¤¤¡È¥â¥ó¥¹¥¿ー¡ÉAMG500E
¡¡Ä¹ÃË¤Ç¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¡¦Åìµ·Åµ¿Æ(19)¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò·ÇºÜ¤·¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¥Þ¥Ë¥¢¥Ã¥¯¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤æ¤ë¤¤½¸¤Þ¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¿¡£¥á¥ë¥»¥Ç¥¹500E¾è¤ê¤À¤±¤Î½¸¤Þ¤ê¡£¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£2¿Í¤Î´Ö¤Ë¤ÏÅìµ·¤Î¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤ë¹õÅÉ¤ê¤Î500E¤¬¡£¤µ¤é¤Ë¤½¤Î±ü¤Ë¤â¥º¥é¥ê¤ÈÆ±¤¸¼Ö¤¬ÊÂ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÃó¼Ö¾ì¤Ç¤¿¤À¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¹¤ë¤À¤±¤À¤±¤É¡¢Ç¯ÇÛ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¼ñÌ£¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ç³Ú¤·¤¤!¤³¤ó¤Ê½¸²ñ¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤Ê¡£¡×¤È¡ÈÆ±»Ö¡É¤¿¤Á¤È¤Î¥Þ¥Ë¥¢¥Èー¥¯¤ò³Ú¤·¤ó¤ÀÍÍ»Ò¡£¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤ËËÍ¤Î¤ÏAMG500E 6.0 Limited¡×¤È¼Ö¼ï¤â¾Ò²ð¡£¡Ö¥Ï¥ó¥Þー¥Ø¥Ã¥É¤È¤«¥â¥ó¥¹¥¿ー¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ä¥Ä¤Ç¤¹¡£Èô¤ÓÀÚ¤ê¤Î²ÃÂ®¤Ç¤¹!Áá¤¤¤Ç¤¹!¡×¤È¸«¤¿ÌÜ¤Î¥·¥Ö¤µ¤Ë±£¤µ¤ì¤¿¼ÂÎÏ¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡Åìµ·¤Ï¤Û¤«¤Ë¤âÊ£¿ôÌ¾¼Ö¤ò½êÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»þÀÞ¥¤¥ó¥¹¥¿¤Ë¤â·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¸¥ã¥¬ーXJS¥³¥ó¥Ðー¥Á¥Ö¥ë¡¢AC-ACE¡¢MG-TD¡¢ÆóÎØ¤Ç¤â¥Û¥ó¥ÀCB750F¡¢¥Û¥ó¥ÀGB250¤Ê¤É¥¬¥Ã¥Ä¥ê¤È¼ñÌ£¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
