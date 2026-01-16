シンガー･ソングライターのニーヨは「3人1組」の恋人関係を築いているという。3人の女性と交際していることで知られるニーヨだが、別々の恋愛とは考えていないと語っている。



【写真】ニーヨの彼女の1人 センスすごっ！まるでモジモジ君

『Sherri』でニーヨはこう話す。「軸となる考え方は、僕が3つの恋愛関係にあるというわけではないということ。3人の相手と1つの恋愛をしているんだ」「それがうまくいくようにしている」



元婚約者や元妻、元恋人との間に計7人の子を持つニーヨは、それぞれの恋人だけとの時間もあるとしたうえで、「グループとしての時間も同じくらいに重要」と説明している。



そして元妻クリスタル・レネイとの離婚をきっかけに、女性に「二度と嘘はつかない」と誓ったことから、現在のような異例の状況が生まれたとして、恋人の1人に最初、「君を愛していることは分かってくれてると思うけど、正直になるよ。君にも他の女性に会ってもらいたいんだ。それで一緒にやっていける方法を見つけられたら最高だ。そうでなくでも良い」と話したとそのいきさつを振り返った。



（BANG Media International／よろず～ニュース）