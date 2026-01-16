コメダ×クラブハリエのバレンタインコラボ第2弾！限定ブラウニーがアムールでも話題に
名古屋発祥の喫茶チェーン『珈琲所コメダ珈琲店』と日本を代表するスイーツブランド『CLUB HARIE(クラブハリエ)』のコラボレーション第2弾が、2026年のバレンタインシーズンに登場。
昨年も大好評だったコラボ企画がパワーアップ！ナゴヤドット読者をはじめ東海エリアのスイーツ好きは絶対に見逃せない、その詳細を徹底解剖！
コメダ珈琲店とクラブハリエ
バレンタイン限定コラボ
人気ブランド同士のコラボが、バレンタインシーズンに帰ってきました！
今回のコラボは「珈琲所コメダ珈琲店×CLUB HARIE」と題し、バレンタイン限定のスイーツ2種類が『クラブハリエ』の「バレンタインコレクション2026」のラインナップとして登場します。
Amour du Chocolat! 2026会場にて。
バレンタインコラボ①
ハートブラウニーコメダブレンド
深煎りコーヒーと濃厚チョコのハーモニー
最初に紹介するのが、10ピース入りの「コメダ珈琲店×CLUB HARIE ハートブラウニーコメダブレンド（2,376円）」。
こちらは『珈琲所コメダ珈琲店』自慢のコメダブレンドを深煎りで抽出したコーヒーを生地とガナッシュに使用した特製ブラウニーです。
ナッツがアクセントの生地に2層のガナッシュをあわせ親しみやすい味わいに。
深煎りならではのコクとチョコレートの風味が重なり、ホワイトチョコレートのガナッシュでまろやかに仕上げています。
ブラウニーはハート形のパズルのように切り分けでき、中央にはコーヒーカップモチーフがあしらわれ、見た目にも可愛らしい一品です。
日保ちが10日間あるので、週末のティータイム等にもぴったりです。
東海エリアでは「Amour du Chocolat! 2026～ショコラ大好き！～」をはじめ『ジェイアール名古屋タカシマヤ フードメゾン岡崎店』の「Amour du Chocolat! 2026」、『B-studio名古屋高島屋店』で購入できます。
普段の『珈琲所コメダ珈琲店』を利用するときとはひと味違う特別なお菓子としてぜひチェックを！
バレンタインコラボ②
ブラウニーサンドコメダブレンド
コーヒーとチョコの贅沢サンド
もうひとつのコラボ商品は「珈琲所コメダ珈琲店×CLUB HARIEブラウニーサンドコメダブレンド」。
こちらは『珈琲所コメダ珈琲店』の深煎りコーヒー豆を生地に練り込み、ビターチョコレ―トでコーティングしたしっとりタイプのブラウニーです。
サクサクのサブレでブラウニーをサンドした食感も楽しく、コーヒーとチョコレートの香りが優しく広がります。
口いっぱいに広がるコーヒーとチョコの豊かな香りが重なり合う、バレンタイン限定のお美味しさをお見逃しなく。
価格は3個入り1,080円、5個入り1,890円と、ちょっとしたギフトにも自分へのご褒美にも気軽にどうぞ。
日保ちは20日とやや長めなので、手土産にも喜ばれること間違いなし。
こちらは『ジェイアール名古屋タカシマヤ』のバレンタインイベント「Amour du Chocolat! 2026～ショコラ大好き！～」で購入できます。
3個入り
10個入り
バレンタインギフトにも
自分へのご褒美にも
このコラボの魅力は、ブランド同士の強みがしっかりと生きている点です。
『珈琲所コメダ珈琲店』のまろやかなコーヒー感を『クラブハリエ』職人技のチョコレートが引き立てた、限定スイーツならではの贅沢感を堪能できるでしょう。
SNS映えも◎だから、日常のコーヒーブレイクに華を添える、自分へのご褒美としても嬉しい！
まとめ
今回で2度目となる『珈琲所コメダ珈琲店』と『クラブハリエ』のコラボは、もはやバレンタインシーズンの新定番と言っても過言ではない⁉
コラボ商品はバレンタインデー当日の2月14日(土)まで展開される予定なので、この機会にぜひ名古屋ならではのスイーツ体験を楽しんでください！